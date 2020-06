Cómo dejar tus adicciones

A los que se preguntanla respuesta no les llega en forma de manual esquemático que solo han de cumplir punto a punto. No es tan sencillo, lamentablemente. Normalmente las adicciones son el reflejo de algo más profundo que necesitan de un estudio pormenorizado por parte de profesionales cualificados para ello, como Mas Ferriol y de una terapia en la que se trata al paciente desde distintos ángulos. No, no es fácil deshabituarse de sustancias o comportamientos que hemos integrado y que son dañinos para nuestra vida y para la de las personas que nos rodean. Según la Real Academia Española la definición de adicción es: La dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad’.

La adicción es el resultado del intento de una persona de autogestionar sus sentimientos o sus vivencias personales mediante el uso de sustancias o acciones. La adicción, a las drogas o alcohol se definiría como consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (adicto) se intoxicaría periódicamente o de forma continua, mostrando un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o las sustancias) preferidas por el mismo, teniendo una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de las mismas y mostrándose decidido a obtener estas drogas por cualquier medio.

Pero existen otras adicciones, como la adicción al trabajo. Hay una fracción de trabajadores que llega a dedicarle a su trabajo una excesiva cantidad de tiempo y de energía, llevándolo a cabo de forma muy intensa y compulsiva, lo cual tiene consecuencias negativas tanto sobre el trabajo como en su vida. Esto configura un trastorno que ha recibido distintas denominaciones y que se conoce como adicción al trabajo.

La adicción al trabajo se enmascara bajo la apariencia de responsabilidad, dedicación al trabajo, y sacrificio de la vida personal. El consenso sociofamiliar y el incentivo cultural y laboral que tiene trabajar mucho durante muchas horas, no permite detectar y diagnosticarla correctamente.

Esta tendencia a las adicciones puede venir marcada en nuestra propia biología, en el ADN, y desencadenarse ante una circunstancia externa, lo que necesitará de un trabajo concienzudo para enfrentarse a ella y eliminarla de nuestra vida. En la mayoría de los casos cuando esta adicción está muy vinculada a nuestro entorno y nuestra forma de vida será necesario apartarse de nuestro día a día por un tiempo para tratarla y solo así poder dejarla atrás y empezar de nuevo. Los centros de desintoxicación permiten hacer ese proceso de desintoxicación y ayudarnos a saber como dejar las drogas a través de una inmersión total que le lleve a la transformación.

Como hemos puntualizado la recuperación en una adicción es posible. Un adicto no tiene que aislarse, tiene que confiar, percibir que puede salir . Una persona adicta tiene que pedir ayuda y no sentir vergüenza, porque es una condición de salud y no una enfermedad moral. Lo primero que deberíamos hacer es conectar con profesionales formados. Es importante, por tanto, poder pedir ayuda y que las personas se recuperen a través de ella.

Por otro lado tenemos que ver la adicción como un problema de salud. A medida que la adicción se apodera de su cuerpo, mente y alma, las dañinas consecuencias hacia uno mismo y hacia otros, como sus propios familiares, se multiplican y se intensifican. A pesar de ello, las personas tienen enormes dificultades para enfrentarse a ello y para parar. Aun teniendo todavía capacidad para enfrentarse al problema, no son capaces de tomar una decisión y mantenerla.

A la persona adicta le cuesta mucho ver que han desarrollado una adicción y piensa que lo puede dejar cuando quisiera. Inherente a la adicción está el autoengaño del que la padece, creyendo que las cosas no están tan mal como realmente lo están, pudiendo llegar al final a un aislamiento y la angustia personal.

Por lo general, hay una tolerancia acusada y un síndrome de abstinencia que ocurre frecuentemente cuando se interrumpe el consumo. La vida del adicto le dominada de tal forma que llega a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades. El término adicción conlleva también el sentido de que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona; referido al consumo de alcohol, es equivalente a alcoholismo.

Tratamiento y recuperación

La desintoxicación es un proceso que se compone de distintas intervenciones, cuyo objetivo es tratar a los pacientes con intoxicación y abstinencia aguda

La recuperación es posible esto lo sabe bien Aquéllos que han estado a punto de quedar destruidos por la adicción han sido capaces de encontrar un camino hacia una nueva vida en el centro.

En Mas Ferriol creen que el consumo de drogas y alcohol es la expresión y el síntoma de conflictos personales. Por ello, a través de sus programas, tratan los problemas relacionados con la adicción de forma individualizada y desde las diferentes vertientes biopsicosociales. Aportando a los pacientes una óptima solución para la adicción , con un servicio de prevención, tratamiento y manejo de la enfermedad a través de los mejores especialistas del sector.

Desintoxicación física con tratamientos farmacológicos (en los casos que sea necesario) que permiten hacer más confortable y segura la consecución de la abstinencia.

Recuperación física con especial incidencia en la resolución o mejora de los trastornos del sueño, en el control de la angustia y en la estabilización del estado de ánimo.

Recuperación psicológica para entender la problemática y elaborar estrategias prácticas de cambio.

Preparación de un plan realista de vuelta al entorno habitual con la elaboración de un protocolo de seguimiento.

Entienden y comprueban con los pacientes y familiares a quienes acompañan, tanto en tratamiento como después, que el proceso degenerativo y destructivo se puede parar y el adicto y su entorno familiar pueden iniciar lo que llaman su proceso de recuperación que facilite al adicto dejar de consumir, poder vivir sin sus drogas (sustancias o comportamientos) y la mejora significativa y sostenida de los afectados en todas las áreas de su vida.

Son conscientes de que un adicto responderá mejor al tratamiento si recibe apoyo de las personas que lo rodean, ya sea familiares, amigos e, incluso, los propios compañeros de terapia. El diálogo, por otra parte, es también importante para que tanto familiares como amigos comprendan que esta ayuda es necesaria.

El apoyo es otro aspecto vital para ayudar a los que sufren una adicción. La labor de mediación que realizamos como profesionales de este trastorno es fundamental para poder realizar un comienzo óptimo de la terapia y lograr que el paciente se sienta cómodo o con fuerzas para poder enfrentarse a esta situación.





