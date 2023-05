VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La estafa por correo electrónico de Geek Squad es una táctica de engaño diseñada para que los usuarios reaccionen a notificaciones falsas de suscripción y actúen según las solicitudes de los ciberdelincuentes. Los correos electrónicos parecen indicar que se ha cobrado una renovación de la suscripción anual de Geek Total Protection o similar, generalmente por una cantidad significativa de $499.99. La intención es hacer que los usuarios se sientan preocupados por el cobro no autorizado y llamen al número de teléfono proporcionado, +1-808-666-6112 o similar.

Es importante destacar que esta carta es falsa y no tiene relación alguna con la subsidiaria Geek Squad de la corporación auténtica de electrónica de consumo Best Buy. Si no ha realizado ningún pago usted mismo y ha verificado dos veces su cuenta bancaria en busca de tales deducciones, es probable que se trate de un correo electrónico falso.

Después de llamar al número de teléfono, los ciberdelincuentes guiarán a los usuarios para que proporcionen detalles confidenciales, como información de la tarjeta de crédito o el número de seguridad social. También pueden solicitar a los usuarios que paguen una «tarifa» para cancelar la suscripción o incluso instalar algún software que permita a los estafadores acceder de forma remota a su PC.

Es importante tener en cuenta que cualquier información confidencial proporcionada a los ciberdelincuentes puede poner en riesgo su identidad y seguridad financiera. Nunca proporcione información personal o financiera a alguien que no sea una empresa o institución legítima y de confianza.

Si ha recibido un correo electrónico sospechoso de la estafa por correo electrónico de Geek Squad, no responda ni proporcione ninguna información personal o financiera. En su lugar, informe del correo electrónico a la empresa legítima correspondiente y tome medidas para proteger su información personal y financiera.