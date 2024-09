El Grupo Compromís denuncia que la turistificación masiva está expulsando a los vecinos de la ciudad y exige la prohibición total de los apartamentos turísticos.

El debate sobre el estado de la ciudad de València ha sido escenario de fuertes críticas por parte del Grupo Compromís hacia la gestión del actual gobierno municipal. Papi Robles, portavoz del grupo, ha alzado la voz en contra de la proliferación de apartamentos turísticos en la capital del Turia, exigiendo la prohibición definitiva de este tipo de alojamientos. Según Robles, la turistificación está convirtiendo a València en una ciudad en la que sus propios residentes tienen dificultades para permanecer, ya que el encarecimiento del alquiler expulsa a los vecinos de sus barrios.

Un modelo de ciudad bajo amenaza

Durante su intervención, Robles hizo hincapié en lo que considera un problema estructural: la conversión de València en un destino turístico masivo que prioriza los intereses económicos sobre los derechos de sus habitantes. “Este gobierno mira la ciudad con una mirada especulativa, tratando de vender cada rincón de València al mejor postor, sin pensar en las necesidades de quienes viven aquí”, denunció.

La representante de Compromís también señaló que el problema de los apartamentos turísticos no solo afecta a los precios del alquiler, sino que también genera un cambio en la estructura y el ambiente de los barrios. Lugares tradicionalmente residenciales y llenos de vida local están transformándose en áreas comerciales y turísticas, lo que, según Robles, daña el tejido social de València y pone en riesgo su autenticidad.

“Los apartamentos turísticos destruyen la convivencia en nuestros barrios. No es solo una cuestión de números, sino de mantener el carácter de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes”, añadió la portavoz.

“Ni moratorias, ni parches: prohibición total”

Robles fue tajante en su propuesta de solución: la prohibición total de los apartamentos turísticos en València. Para la portavoz de Compromís, no hay espacio para moratorias o regulaciones parciales que no resuelvan el problema de raíz. “Ni moratoria ni tiempo para pensar; no cabe ni uno más”, afirmó.

En este sentido, su grupo político aboga por una política decidida y valiente que detenga el proceso de turistificación de la ciudad, estableciendo límites claros y contundentes. La prohibición de nuevos apartamentos turísticos y la revisión de los ya existentes sería, para Compromís, la única forma de garantizar que València siga siendo una ciudad para sus habitantes, y no solo para los visitantes.

El impacto en el vecindario

El discurso de Compromís resuena especialmente en los barrios más afectados por el turismo masivo, como El Carmen, Ruzafa o el Cabanyal. En estas áreas, el aumento del precio de la vivienda ha llevado a muchas familias a mudarse a zonas periféricas o incluso fuera de la ciudad. La pérdida de vecinos fijos, combinada con el incremento de alojamientos temporales, ha cambiado profundamente la vida diaria de estos barrios, donde los comercios locales tradicionales han sido reemplazados por negocios enfocados al turismo.

Compromís asegura que su propuesta está centrada en proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, en especial de los más jóvenes, quienes, según Robles, “se ven obligados a dejar su ciudad porque no pueden permitirse el alquiler en su propio barrio”. Además, afirmó que los turistas que se alojan en estos apartamentos generan, en muchos casos, problemas de convivencia, como ruidos y desorden en horarios intempestivos.

Otras críticas a la gestión del gobierno actual

La portavoz del Grupo Compromís también aprovechó la ocasión para criticar otros aspectos de la gestión del gobierno municipal liderado por María José Catalá. Robles mencionó la falta de inversión en servicios públicos y la ejecución incompleta del presupuesto municipal, algo que calificó de “ineficaz”. Según sus palabras, mientras el gobierno se centra en atraer a más turistas y grandes eventos, los vecinos sufren las consecuencias de una ciudad cada vez menos habitable.

“Este es un gobierno que se ha escapado de los años 60. Son el gobierno más rancio que ha conocido esta ciudad”, sentenció Robles, subrayando que los problemas de limpieza, plagas de ratas y cucarachas, así como la falta de agentes de seguridad, son el resultado de una administración desconectada de las necesidades reales de la ciudadanía.

En particular, destacó la promesa incumplida de contratar 600 nuevos policías locales, un compromiso que el gobierno aún no ha cumplido y que ha dejado a la ciudad desprotegida, especialmente durante el verano.

El futuro de València en juego

Para Compromís, València está en un punto de inflexión. El grupo político insiste en que las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto profundo y duradero en la vida de los valencianos. Robles concluyó su intervención señalando que, si no se toman medidas drásticas, la ciudad perderá su esencia y se convertirá en un destino turístico más, vacío de contenido y significado para quienes lo habitan.

La prohibición de los apartamentos turísticos es, según Compromís, un paso necesario para garantizar una València en la que los vecinos puedan seguir viviendo y disfrutando de su entorno. “Es el momento de poner a las personas por delante de los negocios”, finalizó Robles.