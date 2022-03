El actor degustó el ‘Menú Impagable’ compuesto por 16 platos

Robert De Niro ya sabe cómo cocina Quique Dacosta. El actor está en Madrid y, para alojarse ha elegido el hotel Ritz. El actor, estrella invitada en la nueva edición de ‘Madrid Fusión’, cenó anoche en el restaurante Mandarin Oriental Ritz y, uno de los chefs que cocinó para él, fue Quique da Costa.

El protagonista de ‘Taxi Driver‘ ha viajado hasta la capital para disfrutar del ‘Menú Impagable’ que le propuso la organización de Madrid Fusión Alimentos de España antes de la última edición si aceptaba participar en la promoción del congreso gastronómico. En esta cita exclusiva han cocinado para él cinco de los chefs más prestigiosos del planeta: Mauro Colagreco, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui.

El menú ha estado conformado por 16 platos -seis aperitivos, ocho principales y dos postres-, comenzando por jamón ibérico, queso y pan, salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco.

Como principales se sirvieron contesa de espárragos blancos y trufa y gamba marinada en vinagre de arroz (Roca); milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde y tacos de merluza con ‘kokotxas’, emulsión de café y escamas de pimentón (Berasategui); remolacha con salsa de caviar Osciètre (Colagreco); fresas con nata y erizo y angulas ahumadas con guisantes lágrima (Andrés) y arroz Senia entre cenizas de trufa y gamba roja de Dénia hervida en agua de mar (Dacosta).

Como postres y broches de oro, naranjo en flor de Colagreco y dulce de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube, de Roca

.

LA RECETA DE arroz Senia

A continuación podéis conocer la receta paso a paso. Veréis que los ingredientes están indicados para una cocina de restaurante, así que si queréis preparar este plato, podéis hacer los cálculos según para cuántos comensales lo vayáis a elaborar. Y si tenéis oportunidad, no dejéis de probar la receta original, quizá en El Poblet de Valencia, el restaurante de Quique Dacosta en el que hacen platos emblemáticos del restaurante de Denia, se puede solicitar.

Ingredientes

200 gramos de cebolla

200 gramos de blanco de puerro

300 gramos de trompetas de los muertos

100 gramos de mantequilla.

Caldo base de pato

600 gramos de cebollas

600 gramos de puerros

200 gramos de zanahorias

300 gramos de tomate pera muy maduro

5 espinazos de pollo

5 kilos de huesos de caña de ternera

5 carcasas de pato

2 gallinas

30 ml de salsa de soja

20 litros de agua

60 gramos de sal.

Caldo gelatinoso de carne

500 gramos de cebollas

500 gramos de puerros

200 gramos de zanahorias

5 kilos de huesos de caña de ternera

3 kilos de carcasas de pollo

4 kilos de pollos enteros

6 kilos de gallina

12 manitas de cerdo en mitades

2 kilos de costilla de cerdo ibérico

40 litros de agua.

Falsa trufa rallada

500 gramos de jugo de trufa negra

8 gramos de gelificante.

Polvo crujiente de arroz trufado

2’5 litros de agua mineral

30 gramos de trompetas de los muertos deshidratadas y rehidratadas en agua

100 gramos de trufa negra picada

300 gramos de jugo de trufa

550 gramos de arroz Senia.

Higaditos de becadas

250 gramos de hígados de becadas

30 gramos de sal

1 litro de leche.

Roca de jugo de trufas

250 gramos de jugo de trufa negra

250 gramos de agua mineral

60 gramos de harina de tapioca

33 gramos de albúmina en polvo (ovoneve)

colorante negro en polvo.

Marcar el arroz

80 gramos de base de cebolla, puerro y trompetas de la muerte (elaboración previa)

200 gramos de arroz Carnaroli

600 ml de caldo gelatinoso de carne

600 ml de caldo de pato

60 gramos de trufa fresca rallada.

Elaboración

Hacer una mantequilla avellana ligeramente tostada y separar el suero. Picar muy finamente la cebolla, el blanco de puerro y las trompetas de los muertos (utilizaremos la misma cantidad de cebolla y de puerro, y la mitad de trompetas de los muertos) y dejar rehogar en la mantequilla avellana muy lentamente hasta que se hayan cocinado por completo.

Para el caldo de pato

Repartir en varias bandejas Gastronorm toda la carne y los huesos troceados junto con la cebolla, la zanahoria, el tomate pera y el puerro cortados en mirepoix (pequeños dados). Tostar el conjunto, pintado de aceite en el horno, a 160° C durante unos 35 minutos. Mientras tanto, llevar a ebullición los 20 litros de agua en una cazuela alta.

Cuando esté tostado el conjunto, incorporar a la cazuela y conservar el hervor a fuego medio. Desglasar las bandejas del asado con la salsa de soja y un poco de agua, e incorporar a la cazuela junto con la sal. Obtendremos 15 litros de caldo.

Caldo gelatinoso de carne

Poner a tostar en varias bandejas Gastronorm toda la carne, excepto las manitas de cerdo, a 160° C hasta que esté bien dorada. Escaldar las manitas de cerdo a partir de agua fría y escurrir. Mientras tanto, rehogar en una cazuela toda la verdura cortada en mirepoix hasta que coja un color dorado homogéneo. Añadir las manitas de cerdo y la carne tostada y escurrida de la grasa sobrante del asado.

Desglasar bien las bandejas del asado con un poco de agua y añadir a la cazuela. Agregar el resto de agua y dejar cocer a fuego medio durante 8 horas (levantar el hervor, retirar la espuma que vaya subiendo a la superficie de la cazuela, y mantener las 8 horas sin ebullición a la mínima potencia del fuego). Dejar reposar 3 horas después de la cocción. Colar y reservar.

Falsa trufa rallada

Llevar a ebullición 60 gramos del jugo de trufa negra junto con el gelificante y triturar rápidamente. Fuera del fuego añadir el resto del jugo de trufa y mezclar bien. Dejar cuajar en un molde apropiado. Reservar hasta el momento de emplatar, en que rallaremos el bloque obtenido con la ayuda de un Microplane.

Polvo crujiente de arroz trufado

Poner a cocer el agua con las trompetas de los muertos, añadir el arroz y cocer a fuego medio, removiendo constantemente hasta que el arroz se pase y quede una pasta. Añadir entonces la trufa picada y triturar en vaso americano con el jugo de trufa para que quede uniforme.

Extender sobre bandejas forradas con papel parafinado. Secar en el horno a 46° C durante unas 6 horas, sacar y triturar a leves golpes en la Thermomix (no se busca un polvo excesivamente fino). Dejar reposar a temperatura ambiente sin tapar, al menos una noche, y freír con la ayuda de un colador en aceite de girasol a 186° C. Escurrir sobre papel absorbente y poner a punto con sal glas. Reservar en mesa caliente hasta el momento de emplatar.

Higaditos de becadas

Recién llegados los higaditos, escurrir y poner a desangrar en 30 gramos de sal por litro de leche en la nevera (a 3°C) durante al menos 6 horas. Transcurrido este tiempo sacar, secar sobre papel absorbente y retirar el nervio central de los hígados separando ambos lóbulos. Reservar.

Roca de jugo de trufas

Mezclar el agua con la harina de tapioca y el colorante. Llevar a ebullición, removiendo constantemente hasta formar una pasta. Enfriar en un bol con hielo y triturar junto con el jugo de trufa y la albúmina en polvo. Dejar reposar en la nevera durante 6 horas y montar en la batidora hasta obtener un merengue.

Con la ayuda de una manga, elaborar pequeñas bolitas sobre una bandeja con papel parafinado. Hornear a 120° C durante 1 hora y luego 4 horas a 60° C. Reservar en mesa caliente.

Marcar el arroz

Poner a reducir ambos caldos mezclados hasta obtener 1 litro. Rehogar la base de cebolla, puerro y trompetas e incorporar el arroz. Dar unas vueltas y mojar con el caldo hirviendo. Cocer a fuego medio durante 10 minutos. Escurrir y cortar la cocción en un bol con hielo, reservar.

Al pase, mojar las raciones necesarias con el caldo correspondiente y cocer hasta que el grano esté a punto (unos 5 minutos). Añadir un poco de trufa recién rallada en esos 5 minutos para impregnar aún de más sabor y aroma a trufa. Emplatar de inmediato.

Acabado y presentación

Hacer levemente los higaditos a la parrilla con maderas de naranjos, a una distancia de las ascuas de unos 60 cm, buscando de esta manera que se hagan lentamente, se aromaticen de la madera de naranjo y no se coagulen demasiado por la acción del calor.

Trocear en cuatro pedazos por persona cada dos hígados de becadas y colocar en la base de un plato caliente en cuatro puntos formando un cuadrado para encontrar uno en cada bocado. Colocar el arroz con la ayuda de un aro, cubriendo los higaditos.

Colocar en media esfera la ralladura de jugo de trufa a la que se ha añadido un poco de aceite para que no se apelmace. En la otra media esfera poner el arroz crujiente de trufa frito.

Añadir trufa picada y colocar dos merengues de jugo de trufa (uno en cada media esfera), además de tres láminas de trufa recién rallada. Servir de inmediato.