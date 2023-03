VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

En la actualidad las viviendas tienden a ser cada vez más pequeñas, por lo que no es de extrañar que vayan surgiendo nuevas ideas para poder aprovechar el espacio de una manera práctica y funcional. Por ello, se han inventado algunos muebles plegables o que se utilizan para realizar diferentes funciones. Entre ellos, encontramos mesas que se convierten en aparadores o en estanterías y, por supuesto, las camas abatibles.

Es decir, las camas abatibles se utilizan como una solución efectiva para aprovechar el espacio disponible de la mejor manera para que sea funcional y práctico. Así, podemos disponer de una mayor amplitud espacial al tiempo que tenemos un espacio de almacenamiento extra. Estamos seguros de que alguna vez las has visto o, al menos, has oído hablar de ellas. Pero si no lo recuerdas, los expertos de Mi Cama Abatible nos van a explicar qué son las camas abatibles y las mejores ofertas que existen hoy en día en el mercado.

¿Qué es una cama abatible?

Una cama abatible es una cama que se despliega por la noche, cuando nos tenemos que ir a dormir, pero que, sin embargo, cuando llega el día, se puede plegar de forma paralela a la pared. Esto permite dejar una gran parte de espacio libre que se puede utilizar en otras actividades, como, por ejemplo, el escritorio o una zona de almacenaje. Por ello, estas camas son especialmente útiles para espacios pequeños.

Ahora bien, existen muchos tipos de camas abatibles en el mercado para todos los gustos y necesidades. Es decir, puedes encontrar camas de apertura manual, automática o semiautomática, que son especialmente útiles para instalarlas en pequeños dormitorios infantiles y juveniles. Esto se debe a que, cuando se encuentran plegadas, es difícil detectarlas, ya que se integran a la perfección entre la decoración de los muebles de la estancia.

Sin embargo, como hemos comentado al principio, las nuevas viviendas suelen tener habitaciones cada vez más pequeñas, por lo que también suelen ser demandadas para personas adultas con problemas de espacio en su hogar. La ventaja es que este tipo de camas son muy duraderas, al estar elaboradas con materiales de la mejor calidad y con distintos aspectos. Por ello, es posible encontrar algunas camas abatibles de diferentes estilos, más clásicas, o minimalistas, con diferentes colores para todos los gustos.

¿Qué tipos de camas abatibles existen en el mercado?

Ahora que conoces la practicidad de las camas abatibles y sus distintas posibilidades, añadimos que existen diferentes tipos en el mercado. Por ello, existe una cama para cada espacio, ya que se adaptan a las diferentes necesidades de cada habitación. Así pues, se pueden clasificar según su apertura.

Camas abatibles de apertura vertical

Es posible que se trate de la opción más tradicional en cuanto a camas abatibles. Pero, sin duda, es una buena forma de aprovechar el espacio. Esta, se despliega de forma vertical, lo que puede resultar una ventaja o desventaja dependiendo del espacio disponible y de dónde se realice su instalación.

El principal inconveniente es que esta cama, al desplegarse, utiliza una gran parte del espacio de la estancia y puede dificultar la circulación. Sin embargo, tiene la ventaja de que no utilizan una gran parte útil del mueble cuando se encuentran plegadas. Así pues, por sus características físicas, este tipo de camas son perfectas para habitaciones alargadas y no para espacios estrechos, ya que sobresalen en exceso.

Esta cama plegable tenía, en su origen, un precio de 1.050€, con impuestos incluidos. Sin embargo, aprovechando las ofertas, puedes encontrarla a un 50% de descuento. Así pues, tienes la posibilidad de adquirir este fantástico producto por tan sólo 525€.

Camas abatibles de apertura horizontal

Este tipo de camas es menos tradicional, pero, tal vez son de los modelos más demandados en la actualidad, ya que la apertura horizontal supone una gran ventaja. De hecho, con esta apertura, cuando se encuentra abierta, no suele cortar la circulación de la estancia y se puede pasar perfectamente.

Además, se integran perfectamente en los espacios y se camuflan entre la decoración de los muebles. En este caso, las camas abatibles de apertura horizontal son perfectas para habitaciones estrechas, ya que no sobresalen en exceso de la pared. Como desventaja, este tipo de camas, al plegarse, ocupa mucho espacio en la parte inferior del mueble. Por eso, sólo la parte superior del mismo se puede utilizar como espacio de almacenaje.

Literas abatibles de apertura horizontal y vertical

Otra opción igualmente válida para aquellas familias grandes que viven en viviendas pequeñas es apostar por las literas abatibles. Con ellas, se puede aprovechar al máximo el espacio vertical y utilizarlo para que dos personas puedan dormir en una misma habitación.

Estas camas abatibles pueden ser tanto horizontales como verticales, por lo que se pueden adaptar tanto a habitaciones estrechas como alargadas, dependiendo de las necesidades de cada espacio. Esta solución tiene la desventaja de ocupar una gran parte del espacio del mobiliario cuando se encuentran plegadas. Por ello, no se puede disponer de mucho espacio de almacenaje.

Las mejores ofertas de MiCamaAbatible

Una vez conoces las ventajas y las múltiples funcionalidades de las camas abatibles, te vamos a mostrar las mejores ofertas de MiCamaAbatible. Entre ellas, puedes encontrar rebajas desde un 10% hasta un 50%.

Cama Abatible vertical metálica disponible en diferentes colores

Esta cama abatible vertical te puede ayudar a disponer de una zona despejada extra en tu habitación. Tiene un acabado exterior en tablero melamínico, que le confiere una especial resistencia ante manchas y ralladuras, y que se puede adquirir con una amplia gama de colores. Estos pueden ser colores base para la estructura exterior (blanco, gris y negro) y de combinación para la puerta.

Esta cama se caracteriza por disponer de una apertura vertical, con la que puedes ahorrar mucho espacio. Dispone del espacio necesario para un colchón con un grosor máximo de 20 a 27 centímetros dependiendo del fondo de la cama que elijas. Los sistemas de abatimientos son hidráulicos y se puede fijar a las paredes para una total sujeción.

En principio, esta cama abatible vertical metálica tenía un precio de 1.050€, pero, al aplicar el 50% de descuento de la oferta, puedes encontrarla por tan sólo 525€. Es una oportunidad única que no puedes dejar pasar.

Cama Abatible Horizontal con armario superior

En este caso, te presentamos una práctica cama abatible que dispone de un armario superior con el que se le puede dar un mayor espacio a la habitación. Por ello, está indicada para instalarla en estancias de dimensiones más bien reducidas para poder disfrutar de un mayor espacio para dedicarlo al juego de los más pequeños de la casa o para que los más mayores puedan realizar distintas actividades.

En cuanto a su acabado exterior, se puede camuflar perfectamente entre los propios muebles de la habitación. Está fabricado en tablero melamínico, por lo que es bastante resistente y a prueba de manchas. El tablero se puede elaborar con distintos colores base y combinables que puedes elegir a tu gusto.

La apertura de esta cama es horizontal, gracias al uso de amortiguadores hidráulicos que permiten abrirla y cerrarla de una forma sencilla y efectiva. En su interior, el hueco permite el uso de un colchón de un grosor máximo de 20 y 26 cm.

Esta cama abatible horizontal con armario superior es una buena opción. Ya que, cuando se pliega, la cama queda integrada dentro del mueble. Y, al mismo tiempo, en la parte superior queda espacio libre para utilizarlo como almacenaje o como armario, para guardar ropa. Este mueble, en su origen tenía un precio de 1.700 €, aunque ahora lo puedes encontrar a 1.190€, tras haberse aplicado el 30% de descuento de la oferta.

Cama Abatible Horizontal con escritorio

Esta cama abatible tiene, además de procurar un espacio extra en la habitación, la ventaja de disponer de un escritorio abatible sincronizado con la apertura. Es decir, este le da una funcionalidad extra a la cama como zona de estudio o rincón de lectura. Al igual que las camas anteriores, incluye el tablero melamínico, que se puede fabricar en distintos colores.

Esta cama se abre de manera horizontal e incluye amortiguadores hidráulicos para facilitar su apertura. Por lo que es una buena opción para instalar en habitaciones de pequeñas dimensiones. Además, dispone de un hueco interior que permite el uso de colchones de entre 15, 20 y 26 cm de grosor. En su origen, esta cama abatible tenía un precio de 1.285€, pero, tras aplicarle el 30% de descuento de la oferta, su precio final es de 900€.

Litera Abatible Horizontal

Esta litera abatible horizontal es la solución perfecta para obtener un espacio extra en la habitación. Resulta especialmente útil para aquellas familias grandes que disponen de poco espacio habitable en su vivienda. Por ello, en esta litera pueden dormir dos personas durante la noche y se plegar durante el día.

Al igual que el resto de las camas abatibles de las que hemos hablado, dispone de un tablero melamínico que se puede fabricar en una amplia gama de colores, según tus preferencias.

En este caso, la apertura es horizontal con amortiguadores hidráulicos, por lo que es una buena opción para aquellas habitaciones con tamaño reducido. Dispone, además, de un hueco interior, que permite ubicar un colchón con un grosor máximo de 20 cm. Asimismo, el fondo de la cama se encuentra disponible en 35 cm y en 45 cm con estantes interiores. En un principio, este producto valía 1.485€. No obstante, tras aplicarle el 30% de descuento, el precio es de 1.040€. Es una oferta que no puedes dejar pasar.