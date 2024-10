El 9 de octubre celebramos el Día Mundial del Correo, esa fecha en la que, de repente, recuerdas que las cartas no solo sirven para enviar facturas y notificaciones del banco. Este año, desempolvamos los buzones y le damos un poco de amor a nuestros carteros, porque sin ellos, ni las compras online ni las postales de vacaciones llegarían a sus destinatarios. ¡Es hora de revivir la magia de las cartas y de paso sorprender a alguien que ya ni se acuerda de lo que es un sobre!

En un mundo dominado por los correos electrónicos, las videollamadas y los mensajes de voz, el Día Mundial del Correo llega como una suave bofetada de nostalgia. Sí, ese buzón que tienes en la entrada de casa aún sirve para más que acumular propaganda de la pizzería del barrio. Y aunque no lo parezca, este 9 de octubre, cuando se celebra oficialmente el Día Mundial del Correo, es la oportunidad perfecta para redescubrir el arte de escribir cartas y enviar algo más que un emoji.

¿Por qué celebramos el Día Mundial del Correo?

El 9 de octubre de 1874, la Unión Postal Universal (UPU) fue fundada en Suiza, y desde entonces, el correo ha sido el puente que ha conectado a personas de todo el mundo. Lo que hoy puede parecer un sistema anticuado, fue la base para muchas de nuestras comunicaciones actuales. Sin la creación de la UPU, quién sabe si hoy podrías quejarte de que tu paquete de Amazon se retrasó dos días. ¡Ah, los avances!

El Día Mundial del Correo fue oficialmente reconocido en 1969, cuando se decidió que este día serviría para recordarnos lo importante que ha sido y sigue siendo el correo postal. ¡Incluso en pleno siglo XXI! Porque aunque los memes viajen por WhatsApp a la velocidad de la luz, hay algo especial en esperar junto al buzón para recibir una carta escrita a mano (aunque sea la del recibo de la luz).

Cómo celebrar el Día Mundial del Correo y no morir en el intento

Ahora que ya sabes por qué celebramos este día, lo divertido es cómo hacerlo. Y no, no te vamos a pedir que te vayas al pasado y uses una paloma mensajera (aunque estaría bien probarlo). Aquí te dejamos algunas ideas frescas y originales para celebrar el Día Mundial del Correo y hacer que la correspondencia tradicional vuelva a ser cool (al menos por un día).

1. Escribe una carta a mano

Sí, te acuerdas de escribir, ¿no? Agarra un bolígrafo y un pedazo de papel y escribe una carta a alguien especial. Puede ser tu amigo que vive en otra ciudad o tu abuela que siempre te dice “ya no me escribes nada”. Te sorprendería lo mágico que es recibir algo que no sea un mensaje de texto. Además, ese rato que te tomas para escribir hará que tus pensamientos fluyan de otra manera (y que recuerdes lo difícil que era antes expresarse sin emojis).

2. Visita una feria de filatelia (¡o empieza tu colección de sellos!)

Aunque coleccionar sellos suene tan retro como el VHS, hay verdaderos tesoros por descubrir en el mundo de la filatelia. Estos pequeños trozos de papel son como cápsulas del tiempo que te permiten viajar por la historia. ¿Sabías que hay sellos con dibujos de todo tipo, desde animales hasta famosos? ¡Aprovecha para ver si te animas a empezar una colección!

3. Agradece al cartero (sí, esa persona que sigue existiendo)

No nos olvidemos de los verdaderos héroes de esta historia: los carteros. No importa el clima, siempre están allí, trayéndonos cartas, paquetes y alguna que otra multa de tráfico. Si te sientes generoso, este 9 de octubre dale un “gracias” extra a tu cartero de confianza. Quién sabe, quizás le sacas una sonrisa y un comentario divertido como “hoy he traído menos facturas, ¡disfrútalo!”.

4. Participa en el Concurso Internacional de Redacción de Cartas

Si tienes hijos, hermanos pequeños o simplemente conoces a alguien entre 9 y 15 años, este concurso es la oportunidad perfecta para que participen. Cada año, la UPU organiza el Concurso Internacional de Redacción de Cartas, donde más de un millón de jóvenes de todo el mundo demuestran sus habilidades para escribir. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo ganador salga de tu casa y todo gracias a un sobre bien dirigido.

Reflexión final: El correo postal no ha muerto

Aunque la tecnología haya transformado la manera en que nos comunicamos, el correo postal sigue siendo parte fundamental de nuestra sociedad. Quizás ya no escribamos cartas de amor ni mandemos postales como antes, pero el simple hecho de enviar y recibir correspondencia sigue teniendo un valor que ni la tecnología ha podido borrar.

Este Día Mundial del Correo, desempolva el buzón, escribe una carta, agradece al cartero, y disfruta de la magia que tiene el correo. Porque aunque sea una “antigüedad”, sigue siendo una de las formas más humanas de conectar con los demás.

Y tú, querido lector, ¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta de verdad? ¿Todavía disfrutas de la emoción de recibir correspondencia tradicional? ¡Cuéntanos tus historias de cartas y celebremos juntos el Día Mundial del Correo!