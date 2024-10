Si pensabas que los diputados estaban demasiado ocupados como para leer las reformas que firman, ¡tenías razón! En una trágica comedia de errores digna de un thriller parlamentario, varios diputados del PP y Vox firmaron haber “estudiado con todo detenimiento” una reforma que, para sorpresa de todos, beneficia a los presos de ETA. Y ahora, como si fuera un episodio de ‘Lo que el viento se llevó’, los partidos se esfuerzan en explicar cómo ocurrió tal despiste.

En un giro de acontecimientos que nadie vio venir (excepto quizás los mismos etarras), el PP y Vox firmaron una reforma que permitirá que 44 presos de ETA vean reducidas sus condenas en España, gracias a que su tiempo en prisión en Francia será computado aquí. La ley, que suena como una simple directiva de intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, pasó por las manos de estos diputados como si fuera un trámite más. Y claro, todo iba bien hasta que alguien leyó la letra pequeña… ¡Ups!

La firma con “detenimiento”: El nuevo chiste del Congreso

Lo que más ha indignado a los ciudadanos, y probablemente al propio Partido Popular, es que los diputados implicados —tres del PP y dos de Vox— firmaron un acta diciendo que habían “estudiado con todo detenimiento” el texto. Pero ahora sabemos que más detenimiento habría sido útil, porque si alguien lo hubiera leído con atención, quizá habrían notado que estaban firmando una bomba política de la que ahora todos intentan escapar.

Entre los firmantes encontramos a figuras académicas como José Manuel Velasco, profesor de Derecho, Rafael Benigno Belmonte, abogado, y María Jesús Moro, doctora en Derecho. Y claro, uno podría pensar que con un currículum así, leer una reforma sería algo de una tarde. Pero parece que lo de “detenimiento” fue más una palabra bonita para salir del paso.

El PP y Vox: “Nos la colaron”

Con la crisis desatada, el PP y Vox han tenido que salir a dar explicaciones, y vaya si lo han intentado. Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández, los dos representantes de Vox que también firmaron el acta, aseguran que el Gobierno los engañó. O sea, que mientras estaban centrados en que el texto parecía otra reforma más, les pasaron “de tapadillo” una cláusula que beneficia a los etarras. Vamos, que estaban leyendo un menú de tapas cuando les colaron una de chistorra.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha admitido con cara de póker que “no lo vimos, nadie lo vio”. Según él, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, ni siquiera los perros de seguridad lo olfatearon. Nadie lo vio venir. Y ahora, los mismos diputados que firmaron asegurando haber leído todo, se han quedado con la cara de quien se da cuenta de que firmó un contrato de teléfono sin leer las cláusulas del roaming.

“Error injustificable”: Feijóo pide disculpas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en dar la cara y, como buen gallego, ha tirado de honestidad. Desde Guadalajara, reconoció que lo que ocurrió es un “error injustificable“, y pidió disculpas a la presidenta de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo). Y claro, en este caso, el “no lo vimos” suena casi como una confesión en la que todos los implicados están más preocupados por cómo detener esta ley que por quién la firmó.

¿Quién es el culpable? ¡Pedro Sánchez, cómo no!

Como era de esperarse, los partidos no tardaron en buscar un culpable, y el nombre de Pedro Sánchez apareció como una respuesta automática. Miguel Tellado insistió en que hay un “abismo moral” entre cometer un error en una tramitación parlamentaria y la “voluntad deliberada del Ejecutivo de liberar etarras”. Vamos, que el PP admite el error, pero no quiere ser el único en cargar con el marrón. Así que mientras ellos buscan cómo detener la ley, la presión se la pasan al Gobierno.

Reflexión final: ¿Qué aprendimos de todo esto?

Esta historia nos deja una valiosa lección: si alguna vez te piden que firmes algo asegurando que lo has leído “con todo detenimiento”, mejor dale un vistazo extra. Porque si no, podrías acabar firmando la excarcelación de etarras sin darte cuenta. Y aunque la política es un campo lleno de sorpresas, pocas veces hemos visto a tantos políticos dar tantas explicaciones por un error que no les deja otra opción que tirar de honestidad… o de memoria selectiva.

Y tú, querido lector, ¿te has encontrado alguna vez firmando algo sin leerlo bien? ¿Qué opinas de este “despiste” parlamentario? ¡Cuéntanos tu experiencia, pero, eso sí, lee bien antes de firmar!