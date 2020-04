De donde procede el término “Nueva Normalidad”

En los últimos días nos preguntábamos por la “original” expresión empleada por el Estado para la “Nueva Normalidad”

Pues esta palabra ya fue emplea por D. A. Abrams en su libro “Diversidad e Inclusión” publicado en 2014.

Según su autor:” Tuve la suerte de ser Jefe de Diversidad y Ejecutivo de Inclusión de una asociación nacional líder de deportes sin fines de lucro que se dedica vehementemente a “amar a nuestros clientes”. Hemos llevado a cabo una investigación esencial y reflexiva del ámbito y un proceso de planificación estratégico, necesaria para desarrollar la filosofía de forma comprensiva de lo que es la Diversidad e Inclusión para nuestra institución. Hemos leído o conocido pensadores y profesionales de este campo; además, he desarrollado un esquema que le permitirá utilizar los conceptos de diversidad e inclusión como una estrategia comercial sólida no sólo para construir su empresa, sino también para que sus ganancias e influencias tengan un buen futuro.

Si usted es un ejecutivo y sabe cómo operar en un espacio diverso, estará en ventaja con su competencia para cualquier posición de primer nivel. Estas “Seis Grandes” estrategias prácticas lo guiarán al éxito para desarrollar un plan de acción sobre Diversidad e Inclusión; ya sea si trabaja en el mundo empresarial estadounidense, organización no gubernamental (ONG) o dirija una asociación u organización.

~~~~~~~

Creo que la mayoría de los ejecutivos conocedores, hoy en día, ya están en sintonía con la diversidad del mercado actual de EE.UU.; sin embargo, a través de este libro quiero equiparlo, en primer lugar, con todos los datos más actualizados y hechos relativos a la diversidad étnica y racial de Estados Unidos en lo que respecta a su producto o servicio. En el caso de que usted necesite elaborar un argumento o desea aplicar las métricas institucionales a las nuevas estadísticas nacionales, el primer capítulo describirá la “Nueva Normalidad”: Dónde estamos y qué podemos esperar de las implicaciones comerciales de la demografía del siglo XXI.

Mi argumento sobre diversidad e inclusión no es sociológica o democrática: Es una estrategia comercial”