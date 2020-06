Dos opciones para pasar unas vacaciones en contacto con la naturaleza

Te presentamos dos opciones para que hagas de las vacaciones estivales de 2020 una auténtica experiencia de contacto con la naturaleza, una en nuestro país y otra en el norte de Europa. Sigue leyendo si quieres descubrir cuáles son y por qué te sugerimos estos destinos.

Galicia

El Camino de Santiago

No cabe duda de que una de las mejores formas de conocer el entorno natural de gran parte de nuestro país es realizando el Camino de Santiago, pues transcurre por multitud de emplazamientos de un inigualable valor paisajístico y está especialmente preparado para ofrecer los mejores servicios a los peregrinos.

En el momento de planear el viaje al Camino de Santiago, te sugerimos que cuando te dispongas a prepararlo consultes el sitio de referencia

La provincia de Ourense

Pero es posible que, una vez que hayas llegado a la catedral compostelana, tengas ganas de seguir conociendo el entorno natural del norte de la Península Ibérica, pues no nos cabe duda de que quedarás prendado por su belleza y querrás seguir disfrutando un poco más de ella.

En este caso, nuestra recomendación pasa porque te traslades a la vecina provincia de Ourense y disfrutes del sinfín de rutas de senderismo que tienes a tu disposición, dado que gracias a ella conocerás esas partes de Galicia que, aunque en parte ajenas al camino jacobeo, tienen muchísimo que ofrecer.

A modo de ejemplo, nos gustaría mencionar dos rutas que transcurren por la Ribeira Sacra, la Ruta del Cañón Do Sil y la Ruta del Cañón Do Mao, que no dejan indiferente a ninguna de las personas que las hacen. Pero hay muchas otras rutas, y estamos seguros de que no vas a tardar en descubrirlas por ti mismo.

Islandia

Como puede comprobarse en esta guía de Islandia, el país nórdico al que nos estamos refiriendo destaca por una belleza paisajística muy particular, por ser la sede de las tan aclamadas auroras boreales y por ofrecer a los turistas una oferta enormemente variada, de una calidad inigualable y basada en la calurosa hospitalidad que distingue a sus habitantes.

No en vano, Islandia es uno de los países preferidos por los aficionados a la fotografía, pues las instantáneas que pueden captarse dentro de sus fronteras son prácticamente imposibles de conseguir en cualquier otro lugar del mundo. En este sentido, cobran especial relevancia las ya mencionadas auroras boreales, unos fenómenos meteorológicos de una belleza visual que es capaz de cautivar a cualquiera que las contemple.

Pero no sólo eso, sino que los turistas también tienen posibilidad de descargar la adrenalina en unos emplazamientos de ensueño gracias al alquiler de 4×4 en Islandia, siendo éste uno de los principales atractivos para un buen número de personas que ya han elegido este país para pasar sus próximas vacaciones.

De hecho, los vehículos todoterreno son un elemento esencial para poder disfrutar de todo el esplendor de Islandia, ya que permiten acceder a ciertos lugares que serían totalmente inaccesibles sin uno de ellos, dado que es ilegal adentrarse en carreteras secundarias si no es con un todoterreno.

Todo ello sin obviar el claro componente aventurero que acompaña a estos coches y que, sin lugar a dudas, es una de las razones que determinan que la mayoría de los visitantes del país opte por alquilar un 4×4 para disfrutar de Islandia, pues permiten conducir por unos terrenos por los que sería imposible con un vehículo tipo turismo al uso más tradicional.



