Glòria Tello destaca que “se promueven las iniciativas que generan un impacto y beneficio para los profesionales de la cultura y la ciudadanía”

La Junta de Gobierno aprobará el viernes las bases de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones y entidades sin ánimo que proponen programaciones y proyectos culturales en el municipio de València durante el año 2022 (y hasta el 31 de marzo de 2023) con una cuantía global de 150.000,00 euros. Lo ha anunciado hoy la concejala de Recursos Culturales, Glòria Tello, al destacar que la finalidad de estas ayudas es “favorecer el fomento de iniciativas culturales que se desarrollan en la ciudad con carácter periódico, y generan un impacto y beneficio para los profesionales de la cultura y para la ciudadanía”.

Según las bases de esta convocatoria, que promueve “la diversidad y la calidad de la oferta cultural”, se valorará la viabilidad económica y difusión del proyecto presentado (festivales, certámenes, producciones audiovisuales, congresos, encuentros…). También se considerará el interés cultural y sociocultural de la iniciativa, y la trayectoria y contribución desarrollada tanto por el festival o acontecimiento como por sus organizadores en el ámbito de la cultura contemporánea.

La concejala de Recursos Culturales, Glòria Tello, ha explicado que “la calidad se mantendrá como elemento definitorio para poder optar a estas ayudas, junto con el impacto sociocultural y la visibilidad”. “Además, como en anteriores ediciones, se tendrá en cuenta la trayectoria de las entidades organizadoras en el mundo de la cultura y su papel activo como dinamizadoras de la vida cultural de la ciudad”, ha añadido.

La edil ha recordado que, en 2021, el ayuntamiento otorgó este tipo de subvenciones a 69 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, por un importe de 145.775 euros, y que entre las beneficiarias había asociaciones dedicadas a diferentes disciplinas culturales y artísticas como, por ejemplo, la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana. Las entidades que más ayuda obtuvieron fueron el Festival Internacional de Cine infantil de València, que recibió 6.500 euros, y la Asociación València Negra, con 9.500 euros.

En las bases de la presente convocatoria, se destaca que en el caso de los proyectos editoriales de divulgación cultural, podrán optar a estas ayudas “siempre que al menos el 50% de sus contenidos estén en valenciano y no estén vinculados específicamente con las fiestas patronales o locales”. Por otro lado, quedarán excluidas, de esta convocatoria las comisiones fiesteras y agrupaciones de interés económico, así como, por ejemplo, aquellas propuestas conformadas por diferentes actividades que no mantengan un nexo o vinculación entre sus contenidos, o que no estén debidamente justificados en las respectivas memorias, o los festivales y residencias creativas de artes escénicas (teatro, circo y danza).