🚨 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga (PS5)



▶️ Download Size : 38.182 GB (Without Day One Patch)



🟩 Pre-Load : April 3

🟫 Launch : April 5



🟨 #PS5 #LegoStarWars

🟧 @LSWGame pic.twitter.com/hsVpKtcmNn