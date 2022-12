El caso Azud es un caso de corrupción relacionado con el Partido Socialista de Valencia (PSPV-PSOE). La juez que instruye el caso sostiene que el histórico tesorero del PSPV-PSOE, José María Cataluña, se ha dedicado a «obtener favores de la Administración» presidida por el socialista Ximo Puig. Además, se cree que ha cobrado «sobornos» y se ha quedado una «parte» de los mismos. El caso también se relaciona con la financiación irregular de las campañas electorales del PSPV-PSOE y la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.

El ‘caso Azud’ empieza a preocupar en el Gobierno valenciano. Aunque en las filas socialistas existe la seguridad de que judicialmente no hay recorrido -hay sospechas sobre PAIs que no se desarrollaron o sobre depuradoras que no se han construido-, en petit comité reconocen que el informe de la UCO pueden dañar la credibilidad de los actuales gobernantes.

Además, son conscientes que de aquí a las elecciones se van a ir filtrando nuevas cuestiones con el fin de erosionar políticamente al PSPV y al presidente de la Generalitat.

En este contexto, la pregunta era obligada para la vicepresidenta del Consell y dirigente de Compromís, Aitana Mas. La portavoz del Consell reconoció, tras la rueda de prensa del pleno del Gobierno valenciano, sentirse preocupada y decepcionada tras conocer las últimas revelaciones policiales en el marco del caso Azud.

En esta línea, Mas indicó que «si la Abogacía de la Generalitat ha de actuar, lo hará», aunque quiso dejar claro que se «ha mejorado» respecto a «una época negra para la política española».

Reacciones

Preguntada concretamente por las supuestas reuniones que pudieron mantener empresarios posiblemente corruptores con altos cargos del Consell, Mas afirmó que las desconoce, pero que en cualquier caso, «deberían estar registradas con toda normalidad, como hace este Gobierno y no se hacía antes».

«Quien la haga que la pague, lo hemos dicho muchas veces. Hay un proceso judicial abierto que el Consell respeta al máximo y seguimos pensando lo mismo que en cualquier caso de corrupción de cualquier partido. Quien lo ha hecho que lo pague», insistió.

Reuniones

El PP pide los registros para ver si Pepe Cataluña estuvo en Presidencia y en la Conselleria de Hacienda

A ello se aferran en el PP valenciano que, tras años soportando la losa de la corrupción, creen que es el momento de darle a los socialistas su propia medicina. Ayer, el portavoz adjunto del grupo popular y director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, indico que su partido «ha solicitado por escrito los registros de entrada al Palau de la Generalitat para verificar si Pepe Cataluña, ‘el Conseguidor’, ha estado allí en los últimos meses”.

“La presunta trama de financiación ilegal del PSPV de Ximo Puig llega hasta hoy y por eso hemos pedido tanto estos registros como los de la Conselleria de Hacienda para saber si esta misma legislatura, el ex tesorero del PSPV imputado, intermedió para parar inspecciones de hacienda a los empresarios que presuntamente financiaban al partido de Ximo Puig”, señaló Barrachina.

Miguel Barrachina, Carlos Mazón y María José Català, durante la reunión del Comité de Dirección del PPCV.

Paralelamente, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, avanzó que que su grupo va a solicitar una comisión de investigación en la Diputación de Valencia para analizar todos los contratos realizados por el jefe jurídico de Divalterra, Jose Luis Vera, desde 2015 hasta 2022 (cuando finalizó su contrato por la liquidación de Divalterra).

“Los valencianos tienen que saber por qué la Diputación de Valencia tuvo contratado 7 años a José Luis Vera, quien, presuntamente, es el conseguidor de una hipotética caja B del PSOE, según relata el sumario de Caso Azud”, aseguró Mompó.