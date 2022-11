El Circuit Ricardo Tormo acoge este fin de semana la última cita de la temporada de MotoGP, con los títulos de MotoGP y Moto2 en juego.

En MotoGP, el italiano Pecco Bagnaia (Ducati) llega líder con 23 puntos de ventaja sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Quartararo está obligado a ganar para proclamarse campeón, por lo que el francés tiene clara su meta este fin de semana. «El objetivo es claro. No tengo nada que perder y por supuesto lo daré todo para luchar por la victoria. No es la mejor situación para luchar por el campeonato. Pase lo que pase el domingo, ha sido una temporada dura, pero buena», ha asegurado el piloto de Yamaha.

Fotos: Ari Lucena

Por su parte, Bagnaia se ha mostrado confiado de cara a la carrera del domingo. «Tengo que terminar el trabajo. Máxima concentración e intentar terminar lo mejor posible. Este circuito es muy bueno para nosotros, la moto de este año es muy competitiva, pero MotoGP es un mundo de sorpresas. Nuestro máximo objetivo será el de siempre, luchar por estar arriba», ha afirmado el italiano.

El domingo tanto el italiano como el francés se jugarán el título con las gradas de Cheste llenas, con cerca de 80.000 personas en el Circuit Ricardo Tormo que todavía tiene a la venta las últimas entradas en su página web

En Moto2, el líder es el español Augusto Fernández (Kalex) que aventaja al japonés Ai Ogura (Kalex) en 9,5 puntos.

«Quiero luchar por la victoria el domingo. En Australia hice un error, en Malasia lo hizo él… Así que veremos qué pasa en Valencia. Queremos un fin de semana normal, trabajar como siempre y el domingo veremos», ha declarado Fernández.

«De normal en Valencia estoy nervioso porque no soy muy bueno aquí, pero ahora tengo confianza. He corrido aquí mucho, he hecho un test aquí… Estoy concentrado en lo que tengo que hacer», ha expresado Ougura.