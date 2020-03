El Congreso avala la prórroga del estado de alarma entre duras críticas a la gestión de Sánchez

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves casi a las 02:00 de la madrugada la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril para combatir el coronavirus con el voto afirmativo de todos los partidos salvo por la abstención de ERC, EH-Bildu, JxCat, el BNG y la CUP. Ha sido un pleno que ha durado 11 horas y que ha estado marcado por las duras críticas de la oposición al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por “llegar tarde” a la crisis y por no tomar medidas más “drásticas”. Sánchez, por su parte, ha llamado a la “unidad” y a la “lealtad” del resto de formaciones políticas.

El presidente del Ejecutivo ha intervenido después de que el Congreso convalidara otros cinco reales decretos ley relativos al la derogación del despido por acumulación de bajas laborales, a medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y al paquete de medidas económico y social puesto en marcha por el Gobierno en las últimas semanas. Un debate marcado al inicio de cada intervención por los agradecimientos a los profesionales sanitarios y de servicios básicos, así como la solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos con coronavirus.

El presidente ha defendido que el “aislamiento y el confinamiento” de la población en sus hogares es “la única opción” para combatir el COVID-19, cuyo “poder” se está viendo en el “abrumador número de contagios” que deja ya cerca de 50.000 casos en España y unos 3.500 fallecidos. Ha reconocido, sin embargo, que “no es fácil” pedir, aprobar y cumplir la medida. Pero ha defendido que es la única forma para “ganar tiempo” con el que “los hospitales puedan asimilar la cantidad de enfermos que llegan” y los científicos desarrollen los medicamentos y la vacuna que proteja a la población.

Por ello, ha pedido “unidad y lealtad” al resto de las fuerzas políticas y “ahuyentar cualquier pensamiento mezquino”: “Ningún responsable político tiene poderes sobrehumanos”. Y ha criticado el “juicio a posteriori” del resto de partidos políticos. “Es una evidencia que, con lo que sabemos ahora, todos hubiéramos actuado de otra manera”, ha admitido.

Ha defendido que España decretó el estado de alarma antes que otros países en relación a la gravedad del número de contagios y, ante las críticas por la falta de llegada de material sanitario a las comunidades autónomas, ha recordado que hasta el 13 de marzo el Estado no se había hecho con el control de las autonomías y éstas podían haberse provisto antes de haber tenido clara la gravedad de la crisis sanitaria. Por último, ha pedido especial “solidaridad” con la Comunidad de Madrid, la más afectada por los contagios.

Casado, sobre la crisis del coronavirus: “Nuestro país no está para más mítines. Esto no va bien”

Casado: “El Gobierno no está a la altura”

Durante su turno, el diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido al Gobierno porque “predecir es muy difícil” y ha atacado a PP y a Vox criticando que Casado “no ha dicho cómo conseguir a la mayor brevedad que lleguen millones de equipos de protección individual para proteger a los sanitarios porque no lo sabe” y que la propuesta de Abascal el martes fue expulsar de la sanidad pública y gratuita a inmigrantes ilegales, algo que “haría que el virus se propagara más rápido” en el país. “Habrá que preguntarse algún día para qué sirve la derecha en esta crisis”, ha apostillado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado no tener “más remedio” que apoyar el estado de alarma pero ha criticado que el Gobierno “lo ha hecho todo tarde y todo mal” y que ahora los españoles están sufriendo “su sectarismo, incapacidad y falta de previsión” . Ha acusado también a Sánchez y a Iglesias de haber “mentido” y de haber “usado esta tragedia para sus repartos de botín”, criticando igual que Casado las disposiciones en el Boletín Oficial del Estado para dar cabida a Iglesias en el CNI y para poder tramitar indultos.

Varios partidos piden la paralización de toda actividad no esencial

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que las posibles decisiones “tardías o insuficientes” del Ejecutivo “han podido agravar esta situación” y ha asegurado que la ciudadanía “siempre perdonará el exceso de prudencia, pero jamás las muestras de inconsciencia”. En concreto, ha criticado que no se confinara Madrid y Cataluña cuando eran los principales focos antes de la expansión por todo el territorio nacional, ha pedido la paralización total de la actividad no esencial y ha advertido: “La demora o la incompetencia no hace perder votos, hace perder vidas”.

Desde el Grupo Mixto, tanto el líder de Más País, Íñigo Errejón, como el diputado del BNG, Néstor Rego, han exigido al Gobierno la paralización de todas las actividades no esenciales. Errejón ha criticado que “vamos tarde” y ha reconocido que la decisión “tiene que ser muy dura”, pero “hay que parar el país”.

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que de esta crisis “hemos aprendido que la sanidad no se puede dejar en manos privadas” y ha pedido más financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos para hacer frente a la crisis.

La portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, ha defendido que su partido “ha demostrado ser leal” y tener “sentido de Estado”, pero ha lamentado que “en esta crisis se ha perdido un tiempo precioso” y que la inacción “ha puesto en riesgo a muchas personas”, así como que “la incertidumbre ha destruido puestos de trabajo”.

El diputado del PNV Mikel Legarda, ha defendido que la ciudadanía ha de “persistir con el máximo celo en las medidas de confinamiento”, pero ha pedido además centrar una mayor atención en las residencias de mayores, donde se ha iniciado una “caza de brujas” por parte de la Fiscalía a raíz de que la UME haya encontrado cadáveres durante sus labores de desinfección. Ha pedido mejorar la calidad de los profesionales sanitarios y más ayudas para quienes no puedan pagar los alquileres o quienes estén en situación de vulnerabilidad.