Reseña tu lectura: Siete casa, siete brujas y un huevo

Hoy vuelve la sección Reseña Literaria, de forma telemática el colegio San Enrique nos sigue enviando las reseñas escritas por los alumnos. Un ejemplo de que el coronavirus no puede detener la innovación educativa.

La sección de “Reseña tu lectura” continúa activa, tras unos días de reorganización lógica, ya que los colegios están cerrados, hemos logrado la manera de poder continuar adelante con estas fantásticas reseñas elaboradas por los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, que hoy nos presentan el libro “” escrito por Gloria Sánchez.

Como ya sabéis esta sección del diario Valencia Noticias forma parte de la iniciativa que está desarrollando este colegio y que promueve la lectura entre los más jóvenes. Actualmente somos uno de los pocos medios de prensa que dan voz y permiten la publicación de contenidos elaborados por niños. Os dejamos con la reseña.

TÍTULO: Siete casas, siete brujas y un huevo

AUTORA: Gloria Sánchez

EDITORIAL El Barco de Vapor (SM)

ISBN: 9788434860032

Este libro trata sobre siete brujas, que viven cada una en una casa, y un día conocen un príncipe, y acaban peleándose por él llegando a enfadarse.

Un día Tontuna, una de ellas, encuentra un misterioso huevo, pero ninguna sabe abrirlo, únicamente la bruja que vive en la casa número 7. ¿Qué sucede entonces? Mejor no te lo cuento, para no desvelarte todo el libro.

Las brujas son unos personajes del libro muy gruñonas, y que tienen siempre mal humor.

Hay muchas cosas que me gustan del libro, como por ejemplo que todas las brujas tengan una trampa en sus casas, también me llama la atención que no supiesen abrir el huevo. Todas son muy graciosas y eso siempre hace que la lectura sea divertida. El momento en el que se descuelgan todas por la chimenea es muy entretenido.

En general es un gran libro

Sara O. es alumna del colegio San Enrique, es una gran estudiante y le encanta leer, especialmente libros en los que las protagonistas sean chicas y en los que, con humor, vive aventuras trepidantes.



