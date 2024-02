· En la provincia de Valencia se han llevado a cabo 309 intervenciones, entre las que destaca la instalación de cartelería en los entornos de Bellús, Sempere, Montaverner y Xàtiva, y la revisión del tramo senderista por el Barranco dels Tarongers

El Consorcio Camino del Cid cierra su campaña de señalización tras realizar más de 2.600 intervenciones en la ruta

En la provincia de Valencia se han llevado a cabo 309 intervenciones, entre las que destaca la instalación de cartelería en los entornos de Bellús, Sempere, Montaverner y Xàtiva, y la revisión del tramo senderista por el Barranco dels Tarongers

Miércoles 7 de febrero de 2024.- El Consorcio Camino del Cid, del que forma parte la Diputació de València, ha cerrado su última campaña de mantenimiento, refuerzo y mejora de la señalización senderista y BTT (ciclista) de la ruta. En concreto, en la provincia de Valencia se ha actuado sobre 178 kilómetros, en los que se han llevado a cabo 309 intervenciones. Entre ellas destaca la instalación de cartelería de advertencia en cruces y tramos por carretera en los entornos de Bellús, Sempere, Montaverner y la salida de Xàtiva, así como la revisión del tramo senderista por el Barranco dels Tarongers. Asimismo, se ha restablecido el trazado original tras la construcción del nuevo puente junto a la depuradora de Albaida, reponiendo la señalización original e instalando un cartel de advertencia para los ciclistas que recorran la ruta.

En el total del Camino del Cid se han realizado 2.678 intervenciones consistentes en marcas de pintura (2.016), instalación de vinilos, placas y vitolas (262), estacas (84), balizas (53), flechas (20) y carteles (25). Además, se han recolocado más de medio centenar de señales caídas y se han adecuado 21 tramos de la ruta. Estas intervenciones se completan con otras actuaciones entre las que destaca el estudio y relación de actuaciones relevantes a realizar en próximas campañas. Se ha actuado sobre 1.344 km de recorrido a lo largo de las ocho provincias que forman parte del Camino del Cid: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Los trabajos los ha desarrollado la empresa UTM Desarrollos y han tenido un coste total para las ocho provincias de 14.505€ (IVA no incluido).

En este sentido, el presidente de la Diputació de València y del Consorcio Camino del Cid, Vicent Mompó, ha remarcado “la importancia de poner en valor un itinerario que genera recursos económicos en los municipios por los que pasa”.

Vida útil de las señales

La campaña comenzó en agosto de 2023 y ha concluido a finales de año. Aunque el Camino del Cid está señalizado en su totalidad, la durabilidad de la señalización depende de muchos factores como la calidad de los materiales, las condiciones climatológicas, vandalismo, accidentes, etc. En términos generales se estima que una señal comienza a deteriorarse a los 8 años. Con los trabajos realizados se consigue aumentar la amortización de la inversión inicial realizada por las diputaciones provinciales ya que, gracias a una pequeña inversión, además de garantizar su uso al viajero, se prolonga la vida útil de las señales evitando su reposición lo que en la práctica supone un importante ahorro de recursos y de medios económicos.

Desde que se iniciara la primera campaña en el año 2011 se han realizado más de 30.000 intervenciones a lo largo de todo el recorrido. El Consorcio Camino del Cid es quien se encarga del mantenimiento de la señalización de toda la ruta, desde su inicio en Vivar del Cid (Burgos) hasta Orihuela (Alicante).



El Consorcio Camino del Cid es una entidad pública sin ánimo de lucro integrada por las Diputaciones Provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Tiene por objeto la definición, la dinamización, la divulgación cultural y la promoción turística del Camino del Cid.













El Consorcio Camino del Cid tanca la seua campanya de senyalització després de realitzar més de 2.600 intervencions en la ruta

A la província de València s’han dut a terme 309 intervencions, entre les quals destaca la instal·lació de cartelleria en els entorns de Bellús, Sempere, Montaverner i Xàtiva, i la revisió del tram senderista pel Barranc dels Tarongers

Dimecres 7 de febrer de 2024.- El Consorcio Camino del Cid, del qual forma part la Diputació de València, ha tancat la seua última campanya de manteniment, reforç i millora de la senyalització senderista i BTT (ciclista) de la ruta. En concret, a la província de València s’ha actuat sobre 178 quilòmetres, en els quals s’han dut a terme 309 intervencions. Entre elles, destaca la instal·lació de cartelleria d’advertiment en encreuaments i trams per carretera en els entorns de Bellús, Sempere, Montaverner i l’eixida de Xàtiva, així com la revisió del tram senderista pel Barranc dels Tarongers. Així mateix, s’ha restablit el traçat original després de la construcció del nou pont al costat de la depuradora d’Albaida, reposant la senyalització original i instal·lant un cartell d’advertiment per als ciclistes que recórreguen la ruta.

En el total del Camino del Cid s’han realitzat 2.678 intervencions consistents en marques de pintura (2.016), instal·lació de vinils, plaques i distintius (262), estaques (84), balises (53), fletxes (20) i cartells (25). A més, s’han recol·locat més de mig centenar de senyals caiguts i s’han adequat 21 trams de la ruta. Estes intervencions es completen amb altres actuacions entre les quals destaca l’estudi i relació d’actuacions rellevants a realitzar en pròximes campanyes. S’ha actuat sobre 1.344 km de recorregut al llarg de les huit províncies que formen part del Camino del Cid: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castelló, València i Alacant. Els treballs els ha desenvolupat l’empresa UTM Desenvolupaments i han tingut un cost total per a les huit províncies de 14.505€ (IVA no inclòs).

En este sentit, el president de la Diputació de València i del Consorcio Camino del Cid, Vicent Mompó, ha remarcat “la importància de posar en valor un itinerari que genera recursos econòmics en els municipis pels quals passa”.

Vida útil dels senyals

La campanya va començar a l’agost de 2023 i ha conclòs a la fi d’any. Encara que el Camino del Cid està senyalitzat íntegrament, la durabilitat de la senyalització depén de molts factors com la qualitat dels materials, les condicions climatològiques, vandalisme, accidents, etc. En termes generals s’estima que un senyal comença a deteriorar-se als 8 anys. Amb els treballs realitzats s’aconseguix augmentar l’amortització de la inversió inicial realitzada per les diputacions provincials ja que, gràcies a una xicoteta inversió, a més de garantir el seu ús al viatger, es prolonga la vida útil dels senyals evitant la seua reposició el que en la pràctica suposa un important estalvi de recursos i de mitjans econòmics.

Des que s’iniciara la primera campanya l’any 2011 s’han realitzat més de 30.000 intervencions al llarg de tot el recorregut. El Consorcio Camino del Cid és qui s’encarrega del manteniment de la senyalització de tota la ruta, des del seu inici en Vivar del Cid (Burgos) fins a Orihuela (Alacant).



El Consorcio Camino del Cid és una entitat pública sense ànim de lucre integrada per les Diputacions Provincials de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castelló, València i Alacant. Té per objecte la definició, la dinamització, la divulgació cultural i la promoció turística del Camino del Cid.