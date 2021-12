Uno de los grandes misterios del siglo XX: El incidente del paso Dyatlov. En el año 1959 nueve jóvenes excursionistas decidieron realizar una expedición en los Montes Urales (Rusia). Semanas más tarde, los equipos de rescate salieron en su busca, ya que los estudiantes no regresaron en la fecha señalada. Tras días de búsqueda, aparecieron muertos cerca de un bosque en extrañas circunstancias en la montaña Jolat Siajl. Los equipos de rescate encontraron su tienda de campaña rajada desde el interior. Las investigaciones demostraron que, los jóvenes, salieron de la tienda a toda prisa y semidesnudos a -30º C. A día de hoy las autopsias de la época no determinaron con exactitud cómo murieron. La KGB cerró el caso en junio del mismo año con la siguiente conclusión: Los jóvenes fueron vencidos por una fuerza desconocida e irresistible.