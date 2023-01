· Teme que la inclusión a última hora del informe en el expediente sea “una pugna más” entre Compromís y PSPV

Valencia, viernes 27 de enero de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado de nuevo la “sucesión de deficiencias” con las que el equipo de gobierno ha aprobado provisionalmente el Plan Cabanyal, y ha explicado que el acuerdo de pleno no contempla un informe de Movilidad que se incluyó a última hora en el expediente y que con tiene “todavía más carencias”. “Nosotros ya dijimos en el pleno que no nos parecía correcto aprobar un plan con el problema de Costas todavía por resolver y con seis aspectos incompletos que se iban a tener que solucionar a posteriori. Pues bien, ahora nos enteramos de que no son seis, son más, y que además no se ha dicho en ningún sitio qué es lo que se va a hacer con ellos”, ha apuntillado.

Además, el portavoz de la formación liberal ha presentado “dudas” sobre la inclusión de este informe de Movilidad a última hora en el expediente, de manera que no se pudo citar en el acuerdo para su subsanación posterior, como sí se hizo con las otras seis deficiencias. “Esperemos que esto no sea un nuevo escenario de batalla entre Compromís y PSPV”, ha apuntillado al respecto, al tiempo que ha vuelto a criticar las “prisas” por aprobar el Plan Cabanyal antes de las elecciones. “Han tenido ocho años para trabajar y lo único que nos pueden presentar es un documento incompleto e informes de última hora. Pensamos que el barrio merece algo mejor”, ha señalado.

Y ha cuestionado en este sentido: “¿Es esto una guerra sucia de Compromís a Sandra Gómez? ¿O es Sandra Gómez la que ha estado haciendo oídos sordos a las consideraciones de Movilidad durante todos estos años? Porque eso ya sería el colmo de este capítulo deplorable”, ha incidido, y ha criticado que, “en medio de tantas incógnitas y cuestiones por resolver, hayan decidido aprobar el plan”. Así, ha calificado de “muy graves” las consideraciones de Movilidad que ahora también tendrían que ser incluidas y trabajadas, junto con las seis que sí que se reconocieron en acuerdo plenario. “No tiene ningún sentido esta gestión”, ha indicado.

Así, ha explicado que algunos de los errores señalados “tienen que ver con la propia distribución urbanística del barrio”. “Por ejemplo, el informe de Movilidad dice que no se han tenido en cuenta los cambios de viales una vez se desarrollen determinadas parcelas, una desconexión entre las áreas de Movilidad y Urbanismo que dirigen Compromís y PSPV respectivamente que me parece especialmente grave. ¿Cómo es posible que se haya redactado un plan para la regeneración de un barrio sin tener en cuenta los cambios en las calles una vez se edifiquen nuevos edificios?, ha censurado.

Y, del mismo modo, ha indicado que otras deficiencias tienen que ver con las modificaciones en las líneas del tranvía. “Según el informe de Movilidad, el Plan Cabanyal no ha tenido en cuenta la ampliación de las líneas de tranvía con nuevas paradas en el entorno de Eugenia Viñas, o la duplicación de vías en Doctor JJ Nómine”, ha detallado. «Del mismo modo que tampoco ha habido coordinación para el desarrollo de la planta viaria de la glorieta de la estación del Cabanyal”, ha señalado.

“Pero, sin duda alguna, lo que más sospechoso me parece es que Movilidad recuerda que la mayoría de estas consideraciones ya se trasladaron en 2019 y 2021 respectivamente, y que no se tuvieron en cuenta. De ahí, supuestamente, que haya tenido que volver a emitirlas en la víspera del pleno en el que se iba a aprobar el Plan Cabanyal”, ha censurado Giner. “En pocas palabras, un desastre que ya veníamos anunciando”. Y, en este sentido, ha recordado que el informe de Movilidad se une a los otros seis aspectos incompletos que sí se incluyeron en el acuerdo plenario.

Viabilidad económica

Igualmente, Giner ha recordado que la proyección económica del Plan Cabanyal corre peligro en su totalidad por el desacuerdo con Costas a raíz del hotel de 15 alturas. “En pocas palabras, lo que el equipo de gobierno aprobó ayer en el pleno podría no tener ninguna validez poque todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio para el desarrollo del hotel, y lo que resulte de esa negociación podría desestabilizar por completo los planes económicos del Plan Cabanyal”, ha indicado en este sentido.

“Nosotros no estamos en contra de que se desarrolle el hotel en las condiciones en las que se ha proyectado siempre y cuando cumpla con la legalidad, pero no podemos olvidar que Costas ya ha presentado reparos al edificio y que este gobierno no le ha hecho ningún caso. ¿Por qué? Porque el hotel pagará alrededor del 70% del Plan Cabanyal a través de los aprovechamientos urbanísticos, y bajar las alturas a las 5 que pide el Ministerio podría implicar menos dinero”, ha matizado. Y ha detallado que, según los últimos cálculos de 2019, el hotel aportará en aprovechamiento urbanístico 9,8 millones de euros de los 13,7 que costará el desarrollo del Plan.

“Nuevamente, estamos ante un escollo enorme para el Plan Cabanyal que este gobierno ha preferido ignorar para poder colgarse una medalla antes de las elecciones. Lo normal, y lo que habría hecho cualquier Ayuntamiento serio, es primero negociar con Costas hasta alcanzar un acuerdo firme y luego aprobar el plan con un mínimo de rigor y seriedad. Pero no, tanto PSPV como Compromís han preferido pasar la brocha gorda para vender humo”, ha criticado.

“Esta formación ha apoyado desde el minuto 1 el Plan Cabanyal. Siempre hemos votado a favor de todas las propuestas y siempre hemos estado en las reuniones con los vecinos, pero lo que no nos puede pedir este gobierno es que le aprobemos un plan que hace aguas solo para que ellos puedan usarlo en campaña electoral. El barrio se merece mucho más rigor y seriedad con su recuperación”, ha finalizado.