· El concejal del PP, Carlos Mundina, critica que Ribó ha estado engañando a los vecinos y haciéndoles pensar que la protección era una vía para evitar la construcción de la macro residencia

· «Ayer Compromís y PSOE ya se negaron a poner negro sobre blanco el rechazo a la macro residencia, pero lo que es lamentable es que ocultaron a los vecinos que ya tenían el expediente para desestimar la protección de las Naves en marcha»

Valencia. 30-09-2022 .- El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina, ha denunciado que Ribó va a rechazar la protección de las Naves situadas en Zaidia y, por tanto, «allana la pista para que se construya la macro residencia dentro de una manzana de fincas y que es rechazada por los vecinos».

Así según consta en el expediente al que ha tenido acceso el PP señala que : «A la vista del dictamen citado y del informe emitido por el Servicio de Planeamiento el 29/09/22, se está elaborando una propuesta de Resolución proponiendo declarar no procedente el inicio de oficio de la inclusión en el Catálogo Estructural del conjunto de naves situadas en la calle Guala nº 3 de València de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de València como Espacio Etnológico de Interés Local, instando al Servicio de Planeamiento a que elabore la documentación técnica pertinente e inicie las actuaciones correspondientes para declarar Bien de Relevancia Local el panel cerámico religioso del año 1935, ubicado en la fachada de la nave norte de la calle Guala»

«Si la protección se limita al panel cerámico y no al conjunto de las Naves no se podrá evitar que se construya el macrohotel», ha explicado el concejal Carlos Mundina: «Ribó ha estado engañando a los vecinos y haciéndoles pensar que la protección era una vía para evitar la construcción de la macroresidencia. Hoy hemos comprobado que les está mareando y tomando el pelo»

Asimismo, el concejal ha recordado que «ayer mismo los vecinos estuvieron en el Pleno y el equipo municipal no les dijo nada. Aunque no nos extraña su actitud porque rechazaron nuestra moción para proteger las Naves. Nos presentaron una alternativa que no ponía negro sobre blanco el rechazo y la paralización de la macroresidencia.

Desde el PP recuerdan que el proyecto consiste en un hotel-residencia de más de 500 habitaciones en un patio de manzana , a muy poca distancia de las viviendas actuale «En lugar de demoler estas naves para construir un macro complejo, se podrían proteger, rehabilitar, proteger los restos actuales y destinarla a dotaciones sociales, culturales y sanitarias que son necesarias en el barrio«, ha señalado la portavoz del Partido Popular, María José Catalá.