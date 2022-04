13/04/2022

– El Teatre Principal de València acogerá el 13, 14 y 15 de mayo los tres conciertos del Mural Sonor que reivindican la música valenciana de los últimos años: Carrer, Veta y Pell

– El Mural Sonor es el proyecto con el que Acció Cultural del País Valencià celebra sus 50 años, en forma de un repaso a la música hecha en valenciano





El Teatre Principal de València acogerá los próximos 13, 14 y 15 de mayo, a las 20.00 horas, los tres conciertos del Mural Sonor que reivindican la música valenciana de los últimos años: Carrer, Veta y Pell.



Mural Sonor es el proyecto creado por Acció Cultural del País Valencià para celebrar su 50 aniversario, la reunión de voces actuales que cantan en valenciano, conformando un legado musical que rinde tributo a quien abrió el camino y, al mismo tiempo, despierta el hambre de música de nuevas generaciones. Mural Sonor constituye así un repaso total a la música hecha en valenciano, desde el inicio hasta la actualidad, con más de cincuenta canciones divididas en tres espectáculos agrupados por estilos.



El viernes 13 de mayo a las 20.00 horas tendrá lugar la primera de las propuestas del Mural Sonor, Carrer, con la banda No Falla, que nos mostrará todo un caleidoscopio de ritmos y sonidos con los grandes referentes de la música festiva que nos hicieron vibrar en plazas y calles, de Obrint Pas a Sva-ters. El grupo está formado por algunos de los músicos más conocidos de la escena actual: Bárbara López, de Mafalda; Anna Millo, de The Dance Crashers; Clara Calvo, de Candela Roots; Pau Camps y Josep Bolu, de Smoking Souls; Jota Terranegra, de Funkiwis; Andreu Ferre y Joan Mayor, de El Diluvi; Lucía Bisquert, de Sedajazz; Nina Dinamita y La Swing Milicia, y Tània Camacho de Freak Fandango Orchestra. Se unen a ellos Sam Ferrer y David Payà como productor y arreglista, y una larga lista de colaboraciones.



El sábado 14 de mayo a las 20.00 horas será el turno del pop-rock con Veta, el segundo de los espectáculos de Mural Sonor, en este caso conducido por los músicos del grupo Tardor y con la voz de May Ibáñez, cantante de la banda de ‘country’ Badlands. La banda hará arreglos de temas emblemáticos de las últimas décadas, algunos de los cuales son joyas raras para el gran público, y las versiones serán interpretadas con la colaboración de artistas de la escena actual.



Por último, el domingo 15 de mayo será el turno de Pell, la tercera propuesta de espectáculo de Mural Sonor, con Borja Penalba y Mireia Vives como guías en este viaje por el tiempo, que va de Raimon y Ovidi a Clara Andrés, el cual también recupera las voces que mantuvieron la llama durante los años setenta y ochenta. Una treintena de nombres entre intérpretes e interpretados, acompañados por una parte formada por los dos conductores del disco, además de Lucía Zambudio a la guitarra, Edu Olmedo a la batería, Tere Núñez con el bajo y Vicent Colonques con los teclados.



Las entradas de los tres espectáculos están a la venta con un coste de entre 8 y 12 euros en la web consultar aquí a partir del miércoles 13 de abril a las 12.00 horas. Además, también está disponible un bono para los tres espectáculos al precio de 27 euros.