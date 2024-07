La Gran Feria de València encara su segundo fin de semana con numerosas propuestas para todos los públicos

Como novedad, el viernes por la tarde arranca el programa infantil organizado por la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia

Los Conciertos de Viveros ofrecen las actuaciones de India Martínez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López y The Cult

La Gran Feria de València inicia su segundo fin de semana y de nuevo ofrece una amplia programación cultural y lúdica para todos los públicos. Este jueves por la noche, y mañana viernes se ofrecen dos conciertos dedicado a las bandas sonoras, BSO, más famosas de la historia del cine, interpretadas por el Grupo de Cámara Marxant. El concierto de esta noche dará comiezo a las 21:30 horas en el Paseo de la Alameda, y mañana viernes, la actuación se celebrará en el Parque Central a partir de las 22:00 horas.

El Grupo de Cámara Marxant ofrece un repertorio de BSO que recoge los principales hitos de la música para la pantalla, con propuestas clásicas como El Padrino, Moon River (Desayuno con diamantes), Somwhere Over the Rainbow (El Mago de Oz), o Candilejas. También ofrece la ambientación musical de filmes de acción, como He is a Pirate (Piratas del Caribe) o Now were are free (Gladiator), o series de televisión, como Juego de Tronos. Y sin olvidar melodías emblemáticas y reconocidas y premiadas internacionalmente, como Nella Fantasia “Gabriel’s oboe” (La Misión), Le Vals d’Amelie (Amelie) o Cinema Paradiso, entre otras muchas.

Ambos conciertos se suman al amplio programa de actividades musicales de la Gran Feria, cuyo eje central son los Conciertos de Viveros, y que este fin de semana incluyen las actuaciones de India Martinez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López o The Cult. De hecho, la banda británica de post punk formada en 1983 ha sido la primera en colgar el cartel de “no hay localidades”, aunque durante el mismo día del concierto se pondrá a la venta un cupo reducido de 50 nuevos tickets en la web oficial del ciclo www.conciertosdeviveros.com.

La Concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado “la gran acogida que está teniendo entre el público las actividades programadas, llenando calles, plazas y jardines, disfrutando de esta oferta lúdica, cultural y de ocio que se extiende por toda la ciudad y que está pensada para todos los públicos.

Asimismo, este fin de semana arranca una programación especial dedicada a la infancia. Por primera vez, la Concejalía de Juventud, Familia e infancia participa en las actividades de la Gran Feria de València con una programación especial dirigida al público infantil y juvenil. Las actividades previstas se llevarán a cabo en las instalaciones del Parque Central mañana viernes, día 12, el sábado 13 y el domingo 14 de julio. Juegos, talleres, cuentacuentos y música integran una programación especialmente pensada para la infancia y el público juvenil.

A toda esta oferta se suma la actuación, en e Parque Central, el sábado 13, a las 22:00 h, de las vocalistas de ‘Las Wot’, que ofrecerán un viaje en el tiempo con parada en los años 50; mientras que la actuación prevista para el domingo 14, a las 21.30 horas de ‘K-si Jazz’, se aplaza al sábado 20 en la plaza Redonda, donde la banda realitzarà un pase doble (a las 18 y a las 21 horas). Además, la Gran Feria acoge también, a las 22 horas, las preselecciones falleras (el viernes, Mislata, y Pla del Real-Benimaclet; el sábado, Benicalap-Campanar y La Roqueta-Arrancapins; mientras que el domingo, Olivereta y Canyamelar-Grau-Natzaret adelantan a las 18 horas su celebración).

El programa recoge también las propuestas a desarrollar en barrios y pedanías. La Gran Feria de València llega este viernes a la pedania de Borbotó con actividades infantiles y el mago infantil ‘Kekoperfil’ a las 20 horas, y la actuación del monologuista Miki Dkai, a las 22:00 horas. El Domingo, la Gran Feria hace parada en el Cabanyal con un conjunto de actividades infantiles y talleres juveniles a partir de las 19 horas en la plaza Creu dels Àngels, mientras que el monologo de Álex Martínez se aplaza al día 26, en Castellar – Oliveral.

El programa pirotécnico especial de la Gran Feria de València presenta este sábado el espectáculo titulado “Cosmos”, a cargo de la empresa Pirotecnia Vulcano, una propuesta inspirada en el reconocido escultor Andreu Alfaro. La cita con la pólvora comenzará a las 00:30 horas de la noche del sábado al domingo en el Puente de Monteolivete

Como novedad, el domingo 14, la pirotecnia Vulcano disparará, en la plaza del Ayuntamiento, un espectáculo de fuegos artificiales a la finalización del partido que enfrentará a las selecciones de fútbol de España e Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024.

Toda la información en:

https://granferiavalencia.com/programa