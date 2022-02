Valencia, 18 de enero de 2022. La sociedad está cada vez más concienciada del grave problema que supone la basura marina para nuestros océanos, pero, por fortuna, cada día son más los que contribuyen a poner fin a esta lacra. En este sentido, como muestra de su firme compromiso de acabar con una de las principales amenazas de la biodiversidad marina, un nuevo puerto pesquero valenciano, en concreto, Torrevieja, se une a la iniciativa “Upcycling The Oceans”.

Un proyecto impulsado por Ecoembes y la Fundación Ecoalf que se materializa gracias a la encomiable labor altruista que hacen cada día los pescadores. Y es que, el objetivo de esta iniciativa se basa en recoger los residuos de los fondos marinos con barcos pesqueros, para posteriormente, llevarlos a tierra para que sean reciclados y transformados. De esta forma se consigue dar una segunda vida a estos residuos y fomentar la economía circular.

En total, gracias al apoyo de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana -con quien se firmó un convenio de colaboración en 2021-, ya son 203 barcos valencianos los que colaboran en la iniciativa desde que ésta se pusiera en marcha en 2015.

En concreto, a los 202 barcos que ya participaban en la Comunidad Valenciana -localizados en los puertos de Castellón, Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Burriana, Valencia, Gandía, Cullera, Villajoyosa, Santa Pola, Calpe, Denia, Jávea y Altea-, ahora se ha sumado la flota de Torrevieja. De esta forma, en cada uno de los 15 puertos, hay instalados contenedores para que los más de 900 pescadores que colaboran depositen correctamente en ellos los residuos que recuperan del mar.

“Quiero agradecer a la fundación ECOALF y Ecoembes que hayan contado con nuestra cofradía. Aunque sea pequeña, con un barco de arrastre y cinco de artes menores, colaborará de forma comprometida en la recogida de los residuos marinos, una labor esencial en la limpieza del fondo marino. El mar es de todos y debe estar limpio”, declara Pedro Carmona, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Torrevieja.

“La incorporación de este nuevo puerto no hace más que ratificar el compromiso que los pescadores tienen con el proyecto. Sin duda, una firme apuesta por cuidar de los ecosistemas marinos, protegiéndoles de aquellos residuos que nunca debieron acabar en el fondo del mar”, afirma Carolina Martín, responsable de comunicación del proyecto “Upcycling the Oceans” en Ecoembes. Además, añade “Upcycling the Oceans es un ejemplo perfecto de economía circular que sirve para proteger a los océanos”.

“Upcycling the Oceans se ha centra especialmente en la flota de arrastre, ya que en el fondo es donde termina un 70% de la basura marina. En este sentido, cuenta con la colaboración de aquellos puertos de la Comunidad Valenciana donde el arrastre tiene alta representación. Por ello, la implantación en Torrevieja es un nuevo hito para el proyecto que de esta forma sigue consolidándose como la mayor red de pesca pasiva de basura”, señala Irene Díez, directora de la Fundación ECOALF.

Al igual que en la Comunidad Valenciana, “Upcycling The Oceans” se desarrolla también en puertos de Cataluña, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde el proyecto también ha diseñado un eficiente ciclo de reciclaje, que comienza con la labor altruista de los pescadores. En su trabajo diario recuperan la basura que acaba llegando a los fondos marinos y la depositan en contenedores habilitados por Upcycling the Oceans para ello cuando llegan a puerto. Más tarde, estos residuos se seleccionan y se reciclan convirtiéndose en nuevos productos entre los que cabe destacar el hilo elaborado a partir de plástico PET que utiliza la marca de moda sostenible Ecoalf.