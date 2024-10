Valencia noticias – Noticias de Valencia

El movimiento valencianista vuelve a la carga con fuerza, exigiendo una intervención institucional frente a la gestión de Peter Lim, el dueño del Valencia C.F.

El valencianismo ha vuelto a demostrar su compromiso con el club y su rechazo a la gestión de Peter Lim y su equipo, Meriton Holdings. Esta vez, no se trata solo de una manifestación aislada, sino de una movilización masiva que busca presionar no solo a la directiva del club, sino también a las instituciones valencianas para que intervengan en la crisis que atraviesa el equipo. La avenida de Suecia se tiñó de indignación el pasado mayo, con miles de personas exigiendo cambios y mostrando su frustración ante la situación crítica del Valencia C.F., una de las entidades deportivas más importantes y queridas de la ciudad.

La protesta: un grito desesperado de los aficionados

La manifestación fue convocada por Libertad VCF, una asociación que ha estado en la primera línea de la resistencia contra Peter Lim desde que este adquirió el club. La organización se ha convertido en una de las principales plataformas para canalizar la frustración de los aficionados que ven cómo el club se desmorona tanto deportiva como institucionalmente bajo la administración de Lim. En su último comunicado, que acompañó la manifestación, la asociación destacó la importancia de la movilización y el compromiso de los seguidores del Valencia C.F., señalando que este es un momento crucial para el futuro del club.

El mensaje era claro: la gestión de Lim y su equipo no tiene cabida en la sociedad valenciana. Se acusa al singapurense de haber traicionado los valores del club, priorizando los intereses económicos sobre el amor por el fútbol, y llevando al Valencia a una de las peores crisis de su historia reciente. Según el comunicado, la llamada a la acción no solo fue atendida por los aficionados, sino que también atrajo la atención de los medios locales, nacionales e internacionales.

Pero, como bien se preguntaban desde Libertad VCF en su comunicado, “¿y ahora qué?”

El momento de las instituciones: la presión crece

Una de las grandes críticas que se han hecho desde el valencianismo es la aparente inacción de las instituciones políticas de la Comunidad Valenciana ante la situación del club. El comunicado de Libertad VCF pone el dedo en la llaga al señalar cómo en otras partes de Europa las autoridades han intervenido en situaciones similares. Ejemplos recientes como las protestas contra la Bundesliga en Alemania, que llevaron a un cambio de gestión, o las manifestaciones en Reino Unido contra la fallida Superliga Europea, que forzaron a la administración a tomar cartas en el asunto, son citados como precedentes de cómo la presión de los aficionados puede impulsar cambios significativos.

Por eso, la pregunta clave que lanzan desde Libertad VCF es directa y contundente: “Alcaldesa de Valencia, señora María José Catalá. President del Generalitat Valenciana, señor Carlos Mazón. ¿Y ahora qué?”

La demanda es clara: que las instituciones actúen de una vez por todas y que se dejen de lado los discursos ambiguos que hasta ahora no han ofrecido soluciones tangibles a la crisis del Valencia C.F. Los aficionados no solo piden la salida de Peter Lim, sino que también exigen un compromiso real y activo por parte de los líderes políticos de la región para salvar al club de la deriva.

¿Qué papel deben jugar las instituciones en el deporte?

La petición de la afición no es nueva, pero sí ha cobrado mayor urgencia. El club valenciano, con una rica historia y un enorme arraigo en la sociedad valenciana, es mucho más que un equipo de fútbol: es un símbolo de identidad local. Para muchos, permitir que siga cayendo en la decadencia bajo la gestión de Meriton es una traición no solo a los aficionados, sino a toda la ciudad de Valencia.

Libertad VCF no duda en señalar que, en su opinión, la intervención de las autoridades es fundamental para garantizar que el club no desaparezca o siga siendo víctima de lo que consideran una gestión desastrosa. La crítica más dura del comunicado va dirigida a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, a quienes acusan de no haber tomado medidas concretas, limitándose a declaraciones públicas de apoyo sin resultados palpables.

Según Libertad VCF, “Es evidente que la máxima institución de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia no han hecho todo lo que tenían en su mano para salvar a una sociedad civil tan fundamental para la identidad de nuestro pueblo”.

El futuro del Valencia C.F.: ¿Qué está en juego?

En este punto, muchos aficionados se preguntan si todavía es posible salvar al Valencia C.F. de la gestión de Meriton Holdings y de Peter Lim. Con el club sumido en crisis económicas y deportivas, los escenarios de recuperación parecen lejanos si no se produce una intervención radical.

La urgencia de la situación también radica en la necesidad de que el club no pierda su identidad ni su arraigo local. Para muchos valencianistas, la gestión de Peter Lim ha sido un proceso de alienación, donde la entidad ha pasado de ser un club de fútbol al servicio de su comunidad a convertirse en un activo financiero en manos de un empresario ajeno a la cultura y los valores del equipo. Este sentimiento de desarraigo ha sido el combustible que ha impulsado a miles de aficionados a manifestarse una y otra vez en las calles de Valencia.

¿Puede haber una solución institucional?

Aunque la solución ideal para muchos sería la marcha de Peter Lim y su equipo, la realidad es que cualquier intervención debe estar dentro de los márgenes legales. La posibilidad de que las autoridades valencianas intervengan en la gestión del club es, cuanto menos, complicada. A pesar de las demandas de los aficionados, la autonomía de los clubes de fútbol y las leyes que regulan las sociedades anónimas deportivas limitan las acciones que los políticos pueden tomar. Sin embargo, eso no significa que no puedan ejercer presión o buscar fórmulas alternativas para mediar en la situación.

De momento, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia han guardado un discreto silencio sobre las manifestaciones recientes, lo que no ha hecho más que aumentar la frustración de los aficionados, que ven cómo el club continúa en caída libre mientras las instituciones parecen mirar hacia otro lado.

El valencianismo no se rinde: ¿será suficiente la presión popular?

La gran incógnita es si la presión de los aficionados será suficiente para provocar un cambio en la gestión del Valencia C.F. Desde que Peter Lim tomó las riendas del club, la oposición a su mandato no ha dejado de crecer, y aunque ha habido momentos de esperanza, como la clasificación para la final de la Copa del Rey en 2019, los éxitos deportivos han sido pocos y efímeros en comparación con las constantes polémicas y crisis internas.

El movimiento valencianista ha demostrado que no está dispuesto a rendirse, pero también es consciente de que el tiempo apremia. Si las instituciones no intervienen y si Meriton no cambia de rumbo, el futuro del Valencia C.F. parece cada vez más sombrío.

Reflexión final: ¿Qué futuro le espera al Valencia C.F. si las instituciones no intervienen?

A medida que las protestas continúan y el descontento crece, es inevitable preguntarse qué más puede hacer el valencianismo para salvar a su club. ¿Tendrán que seguir tomando las calles para ser escuchados? ¿O finalmente las instituciones darán un paso al frente para proteger lo que es, sin duda, una de las joyas deportivas y culturales de la ciudad?

La pregunta sigue en el aire, pero una cosa está clara: el valencianismo no va a dejar que el Valencia C.F. caiga sin luchar.