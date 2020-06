JAVIER CARAVACA

‘ELLAS. Perras, brujas y serpientes’, de Javier Caravaca propone una su- gerente e interesante obra que, aunque es de temática amplia, está compuesta por diecisiete historias cuyas tramas se vertebran, de algún modo, alrededor de la condición femenina.

En este sentido, cabe indicar que este libro expone una nueva óptica res- pecto a otros, puesto que, tal y como señala el autor,

«ningún libro aborda la condición humana teniendo en cuenta lo que hay de especial en el pun- to de vista femenino».

«Las brujas no son como te han contado, nunca lo fueron. La serpiente, an- taño, era un símbolo de fertilidad, no de pecado y traición. Las perras son cariñosas y protectoras, no despreciables, ni putas. Hay mujeres malvadas, otras son bellas.

En cualquier caso interesantes por su diferencia, en cuyo espejo estamos todos reflejados. No te voy a contar cosas de ellas, sino sencillamente historias, una luz filtrada por el prisma de su perspectiva, como nunca nadie te había contado».

FICHA TÉCNICA:

‘ELLAS. Perras, brujas y serpientes’— Javier Caravaca—

ISBN: 978-84-121964-7-4

— 222 Págs — PVP: 17 €

SOBRE JAVIER CARAVACA

Javier Caravaca (Valencia 1977) es un diletante

apasionado por todas las ramas del arte, sobre todo por la literatura.

En 2018 publicó Edipo sin Esfinge, veintitrés historias laberínticas cuyas tramas giran en torno a las sombras de nuestra sociedad, teñidas de un fondo trágico con recuerdos mitológicos.

Escribe artículos culturales en el diario Informa Valencia y una columna semanal de opinión políticamente incorrecta.

En su web también expone poemas y textos literarios de amplia temática.



