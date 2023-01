Uno de los términos que se están poniendo muy de moda es el de sexualidad consciente. Es verdad que cada vez se usa más, pero la gran mayoría de personas no terminan de tener claro a que hace referencia este concepto. Por ese motivo, nos hemos puesto en contacto con expertos en masajes para que nos den información del término y así tener claro a que hace referencia.

¿Qué es la sexualidad consciente?

Cuando un bebé llega al mundo, llega a cero, es decir, está listo para ser moldeado y en consecuencia comenzar a moldear su vida. Luego llega la infancia, momento en el cual el menor comienza a notar la libertad que tiene entre cuerpo y sexualidad. Al principio no es muy consciente de esa conexión, pero según va pasando el tiempo comienza a darse cuenta de esa conexión y la curiosidad hace que poco a poco comience a investigar. Toda esa investigación se realiza a través del sentir, debido a que no se ha desarrollado la parte analítica ni la cognitiva.

Con el paso del tiempo la persona comienza a ser consciente de lo que sucede y aprender de las cosas que le van sucediendo. Todo queda registrado en el sistema interno. Todo va quedando registrado en la memoria del cuerpo.

Para poder disfrutar de la sexualidad consciente es importante aprender y comenzar a ser conscientes de lo que nos sucede, por ese motivo, hasta la edad adulta no se puede disfrutar. Como nos comentan los expertos de este portal web de masajes gay, para poder disfrutar de la sexualidad es importante conocer nuestro cuerpo. Y para conseguirlo, es importante dedicarle mucho tiempo. No importa la edad o condición, siempre hay que aprender para poder sacar el máximo placer de nuestro cuerpo. La investigación la podemos realizar de manera individual, con nuestra pareja o a través de masajes eróticos. Lo importante es que aprendamos a conocer nuestros puntos de placer y sacarles provecho.

Gracias a la sexualidad consciente podemos estar mucho más conectados a nuestro cuerpo, lo que significa que vamos a poder ser mucho más felices. Como se ha demostrado a través de muchos estudios, las personas que son felices son personas que viven mucho más a fondo el sexo. Recuerda, una persona estresada, no puede centrarse en experimentar y conocer su cuerpo.

La ventaja de la sexualidad consciente es que pone a nuestra disposición las claves que harán que podamos disfrutar de un buen autoconocimiento de nuestro cuerpo. Eso hará que disfrutemos mucho más y en consecuencia la autoestima sea superior. Cuanto más nos autoconocemos, más conscientes somos de lo mucho que podemos disfrutar de nuestro cuerpo y más fácil nos resulta ser felices. Al fin y al cabo, es una herramienta a través de la cual podemos reconocer y amar nuestra propia belleza.

Cuando somos conscientes de lo mucho que podemos disfrutar, resulta mucho más fácil disfrutar de una sexualidad libre y única. Pero eso no es posible si no somos capaces de tener claro cuáles son las cosas que más nos gustan. No importa si tenemos relaciones solos o en pareja, sin ese conocimiento nos será imposible disfrutar.

¿Cómo funciona la sexualidad consciente?

Con la ayuda de los masajistas que nos han ayudado a realizar el artículo te vamos a mostrar el funcionamiento de la sexualidad consciente. Si no conocemos su funcionamiento, no vamos a poder sacarle el máximo provecho.

Para poder sacarle el máximo provecho a la sexualidad consciente lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que realmente vamos a querer disfrutar de esta experiencia. Tenemos que sentir que estamos preparados para dar el paso de conocer lo que realmente nos gusta. Puede parecer algo raro, pero no todo el mundo siempre está preparado para ser consciente de lo que realmente le gusta. Cuando somos capaces de dar el paso, no solo vamos a aprender a conocer lo que nos gusta, también sabremos qué es lo que nos crea deseo, atrae y apetece. Así podremos disfrutar mucho más a fondo de nuestra sexualidad.

Tras conocer lo que nos gusta, es el momento de disfrutarlo. En ocasiones no hay que dedicar demasiado tiempo a esos cambios, con tan solo hacer pequeños cambios en la vida y en los actos es más que suficiente. El objetivo siempre es el mismo, dar un poco de tiempo a las cosas que nos dan placer para que resulte más fácil conectar con el cuerpo.

Un truco que nos dan nuestros expertos para poder disfrutar al máximo la sexualidad consciente es cambiar la relación con nuestro cuerpo. Nuestra sociedad nos obliga a vivir en un estado de estrés constante. Ese estrés lo único que hace es olvidarnos del cuerpo y eso va en contra de la filosofía que estamos buscando. Por ese motivo, es importante cambiar nuestro ritmo de vida para estar más en contacto con nuestro cuerpo y volver a redescubrirlo. Al fin y al cabo es lo único que realmente tenemos y es lo que más debemos cuidar.

Para obtener los beneficios de la sexualidad consciente se pueden poner en práctica diferentes actividades. Los masajes son una gran herramienta, pero hay otras opciones como los ejercicios de respiración, contacto físico o la comunicación verbal usada correctamente. Haciendo esos ejercicios correctamente será más fácil disfrutar de la sexualidad consciente.

Cuando te das cuenta de esta nueva realidad, a la hora de tener relaciones sexuales podrás comprobar que el orgasmo no es lo verdaderamente importante. Podrás ver que lo importante es el tacto, los olores, caricias… Todo eso provoca que la energía fluya por el cuerpo y nos permite disfrutar de experiencias que no se pueden describir con palabras. Estamos acostumbrados a pensar que el orgasmo es el único objetivo y nos estamos perdiendo lo verdaderamente importante, las experiencias.

Con el descubrimiento de la sexualidad conscientes nos damos cuenta de que las relaciones pueden ser mucho más placenteras y diferentes. Sin lugar a dudas, redescubrir nuestra sexualidad nos ayuda a ser mucho más felices.