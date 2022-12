Se muestran «hartas» de que «determinados sectores presuman de ser progresistas» pero «pongan trabas a la aprobación de la ley»

Diversas organizaciones LGTBI+ y Trans valencianas se han concentrado este sábado en València para exigir al Gobierno que muestre «de una vez por todas» un «apoyo real y efectivo» y apruebe «por fin» la Ley Trans y LGTBI. «No vamos a callarnos y, sobre todo, no vamos a escondernos porque ya nos hemos escondido demasiado tiempo», han reivindicado.

Bajo el lema ‘Drets Trans, Drets Humans’ y coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, decenas de personas han protestado en la plaza del Ayuntamiento para reclamar su «lugar en el mundo como personas dentro de esta sociedad» que tienen «trabajos, familias, sueños e ilusiones» y defender su «libertad de elegir».

Entre las entidades participantes, se encontraban Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar; Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; Club Esportiu LGTBI DRACS València; València Diversitat; Ponts d’Igualtat y Ponts d’Igualtat d’Alacant; CLGS Lgtbi+ Safor Valldigna; Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (Avegal); Galesh Associació De Famílies LGTB; Peña Valencianista LGTBI y Samarucs València LGTB+ Club Esportiu.

Los asistentes han portado carteles en los que podía leerse ‘Infancias Trans Derechos Humanos’, ‘Habrá Ley Trans’ o ‘No hay un solo «argumento» contra la Ley Trans que no se pueda desmontar’, y han gritado consignas como «Madrid, escucha, las trans están en lucha», «Dónde está, no se ve, en las leyes a la T», «Sense dones trans no és feminisme» y «Aquí está la resistencia trans».

La coordinadora del grupo trans de Lambda, Raquel Ruiz, ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las organizaciones de personas trans se han concentrado para «reclamar al Gobierno que apruebe por fin la Ley Trans y LGTBI para que las personas trans tengan los mismos derechos que cualquier otra persona». «Somos personas y merecemos los mismos derechos humanos», ha afirmado.

Asimismo, ha exigido que «se ponga fin a los retrasos, trabas burocráticas y excusas para la aprobación de la ley y su puesta en práctica para que las personas que la necesiten tengan ya un respaldo legal».

«irrenunciable derecho a la identidad»

En esta línea, durante la lectura del manifiesto, las diferentes organizaciones han reclamado la «aprobación de una Ley Trans que incluya de forma irrenunciable el derecho a la identidad y autodeterminación de todo el colectivo trans sin excepción».

«No pedimos que la hormonación sea obligatoria, no pedimos que la reasignación de género se le tenga que practicar a quien no la desea, pero el sistema cisheteropatriarcal y las leyes actuales son las que actualmente nos obligan a pasar por estos procesos para poder ser reconocidas y encajar en los estándares de género desfasados y sumamente sexistas», han denunciado.

Y han expuesto la «oleada indiscriminada de violencia» que sufren día a día: «Violencia verbal y física cada vez que salimos a la calle; violencia cada vez que se niega nuestra existencia o se nos reduce a personas disfrazadas; violencia institucional cada vez que tenemos que realizar un trámite, se nos trata de personas enfermas o se nos exigen informes médicos, y, por supuesto, violencia institucional cada vez que se retrasa la aprobación de la Ley Trans o se recortan párrafos y derechos en una incesante lucha interna de poder».

«Pero por mucho odio que escupan, por mucho que nos intenten amedrentar, por mucho esfuerzo y empeño que pongan en ello, solo va a servir para que pierdan su tiempo porque no nos van a silenciar y vamos a seguir día a día luchando de frente y sin miedo por las que fueron, las que son y las que serán», han remarcado y han manifestado: «Seguiremos aquí para desterrar por fin el odio que se ha cobrado y sigue cobrándose a día de hoy tantas vidas».

«no somos armas políticas»

Además de las organizaciones de personas trans, a la concentración han asistido diversos representantes políticos, como las síndicas de Unides Podem y Compromís en Les Corts, Pilar Lima y Papi Robles, y los concejales de la coalición valenciana Sergi Campillo y Lucía Beamud, quien ha destacado el «ejemplo de la »ley trans a la valenciana« que »ha hecho ganar en derechos, felicidad y justicia».

Preguntada por la ausencia de representantes del PSPV-PSOE, la edil de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI del Ayuntamiento de València ha rechazado responder en un primer momento y posteriormente ha declarado: «No, efectivamente, no hay nadie. Cada uno ya responderá por las consecuencias de sus actos».

Por su parte, durante la lectura del manifiesto, las entidades convocantes han aseverado estar «hartas» de que «determinados sectores públicos presuman de ser progresistas e inclusivos y que a la hora de la verdad no hagan nada».

«Se quedan de brazos cruzados cuando se vulneran y recortan nuestros derechos de manera sistemática y permiten con su inacción los discursos de odio hacia nuestra comunidad provenientes de la ultraderecha y el feminismo transexcluyente», han afeado y han gritado: «¡No somos armas políticas, somos personas!».

«Tenemos memoria, recordamos perfectamente quienes aprobaron la ley del matrimonio igualitario y, del mismo modo, recordaremos perfectamente quiénes están poniendo trabas a la aprobación de la Ley Trans y LGTBI estatal mostrando claramente que están en contra de nuestros derechos», han concluido.