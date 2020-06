“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación… todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí. Pero está bien. Soy bendecida. Más allá de mis años, tengo una hija hermosa, un negocio exitoso y me está yendo perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de cien cosas más importantes ahora que fijarme en cuánto dinero yo tengo”, escribió la joven en su cuenta de Twitter al ver la noticia. Y amenazó con iniciar acciones legales contra la publicación.