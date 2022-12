· También ha criticado las “demoledoras” auditorías de las entidades dependientes del Ayuntamiento

Valencia, jueves 22 de diciembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha celebrado el acuerdo que ha conseguido la formación liberal con el equipo de gobierno para que la Virgen se quede en el Ayuntamiento. “Hemos hablado con todos, con el alcalde, con Tello, con Fuset, con Luis Notario. Con todos, y finalmente hemos alcanzado un consenso en el que se comprometen a dejar la talla en la casa consistorial, que es donde tiene que estar”, ha indicado.

Así, ha celebrado que el alcalde, Joan Ribó, haya “reflexionado” sobre esta cuestión. “Y además se comprometen a que esté en un sitio visitable, un sitio de honor en este Ayuntamiento, que es lo que se merece. Antes de llegar al acuerdo lo hablé con todas las asociaciones ligadas a la Virgen y estaban de acuerdo con el texto. Y por lo tanto, si a la sociedad civil les parece bien, a mí también. Creo que lo importante es que por respeto a la Virgen este debate no llegue a pleno y hayamos sido capaces de alcanzar un espíritu de consenso”, ha finalizado al respecto.

“Esto es política útil. Estamos para eso”, ha defendido. “Y no es la primera vez que lo hacemos. Conseguimos un acuerdo con el equipo de gobierno para dar 30 millones en ayudas para autónomos, y para que el Cheque Escolar llegara a 6.000 familias. Solo en el último mes, hemos conseguido que los valencianos puedan pagar los impuestos por Bizum, y rescatar en el mural de David Bowie. Ahora, cualquier valenciano que lo desee puede ir al Centro del Carmen al verlo. Y hemos vuelto a conseguirlo con la Virgen”, ha indicado.

Además, Giner ha vuelto a criticar el resultado de las auditorías a las entidades dependientes del Ayuntamiento, que bajo su juicio han sido “demoledoras”. “Aquí está claro que cada vez que hay un organismo externo, hay un problema. Y cada vez que el interventor no está para fiscalizar las cuentas, aflora el descontrol y la falta de transparencia que ya son la marca de identidad del gobierno de Ribó”.

Así, ha puesto como ejemplo Las Naves, que han sido señaladas por falta de control en los contratos a dedo, en la selección de personal y en el inventario. “También se le atribuye cesión gratuita de espacios, subvenciones sin justificar o incluso una conferencia del juez Garzón a precio de oro”, ha lamentado. Sin embargo, el portavoz de la formación liberal ha considerado que “lo más grave” es la duplicidad de funciones. “En pocas palabras, la auditoría dice que lo que está haciendo Las Naves lo podría estar haciendo perfectamente el servicio de Innovación de este Ayuntamiento”, ha detallado.

“Vamos, que no solo está gestionada de una manera pésima, sino que además su función la podrían hacer perfectamente otros servicios. Si eso no es la definición de chiringuito, se le parece mucho”, ha considerado. “No puede ser que las entidades dependientes, que se supone que se han creado para hacer más ágil la gestión de la administración, se conviertan en una tapadera totalmente opaca e ineficiente. Así no me extraña que no se puedan bajar impuestos, si este es el uso que se hace del dinero”, ha apuntillado.

“Lo que tenemos que hacer es ponerle freno a todo esto. Por cosas como esta nosotros tenemos tantas reticencias a la hora de crear nuevas entidades dependientes del Ayuntamiento, y por eso estamos pidiendo la intervención de la EMT”, ha continuado. “La EMT, por cierto, también uno de los órganos más cuestionados por las auditorías, como no podía ser de otro modo. Más de 12 millones de patrimonio neto negativo, y ni siquiera son capaces de contabilizar correctamente las aportaciones de dinero que le hace este Ayuntamiento”, ha aseverado.

“Y luego está el sueldo de la directora, que es la máxima responsable junto con Grezzi del fracaso de la EMT y ahora nos enteramos de que cobra por encima del límite que fijó este pleno. Nuevamente, una gestión realmente deficitaria del dinero de los valencianos”. Además, Giner ha destacado que algunas de las entidades dependientes ni siquiera tienen el informe de auditoría “porque las cuentas que entregaron eran tan caóticas y se alejaban tanto de la realidad que ni siquiera fue posible analizarlas. Por ejemplo, el caso de Parques y Jardines”, ha finalizado.

Plan Normativo

Por lo que respecta al Plan Normativo del año 2023, Giner ha considerado que es “un resumen perfecto del fracaso del gobierno de Ribó con los asuntos más importantes de esta ciudad”. Así, ha indicado que el equipo de gobierno vuelve a reciclar para sus aspiraciones de 2023 cuestiones que ya deberían estar solucionadas “desde hace mucho tiempo”, como la ordenanza de convivencia o la de concesión de licencias. “Por no hablar de la ordenanza de limpieza, que la pedimos nosotros en el año 2019 y todavía la estamos esperando. Pues bien, esa ni siquiera aparece en el Plan Normativo, lo que ya nos indica que ni siquiera llegaremos a verla el año que viene. Ya basta de incapacidad de gestión”, ha finalizado.

Así, ha incidido en la ordenanza de limpieza, “que ha desaparecido de la ecuación y que gestionará cuestiones como campañas formativas de limpieza viaria para la población o incluso la actualización del régimen sancionador por ensuciar Valencia, al tiempo que ampliaba la normativa del año 2009 y la adaptaba a los tiempos actuales, con cuestiones como por ejemplo el contenedor marrón. Pero ya sabemos todos que el compromiso de este gobierno con la limpieza de Valencia es nulo”, ha finalizado.