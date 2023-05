VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Exige un cambio en la ordenanza para garantizar que actos populares y tradicionales no sean denegados, y lamenta que para otras celebraciones como las Reinas Magas “siempre haya espacio”

Valencia, miércoles 10 de mayo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado el desprecio del alcalde, Joan Ribó, a la cultura y las tradiciones valencianas. Así, ha explicado que el equipo de gobierno ha negado un acto de homenaje a las madres cofrades que ha organizado una hermandad de la Semana Santa Marinera. “Es totalmente inaudito que el Ayuntamiento haya denegado el permiso a la hermandad aludiendo simplemente que no figura dentro de la normativa”, ha indicado.

“Creo que la concejalía de Dominio Público que dirige Compromís debería de tener un poco más de sensibilidad con estos temas, y mirarse un poco mejor la documentación para buscar encaje a este tipo de actos que no suponen una gran alteración del espacio público y que además ayudan a estrechar lazos sociales y culturales en un barrio concreto”, ha considerado. “Pasar la brocha gorda no es la solución. Poner un poco de sensibilidad a los procesos administrativos no nos va a hacer daño, y de hecho es lo deseable y esperable de un Ayuntamiento cercano. Otra cosa es que Ribó no tenga la capacidad ni la voluntad para hacerlo”, ha señalado.

En este sentido, Giner ha explicado que la hermandad pidió un permiso para hacer un acto en una calle del barrio del Grao el día 4 de junio, con el objetivo de homenajear “el trabajo callado y silencioso que en el pasado hicieron las mujeres por las familias cofrades en la Semana Santa Marinera”, según han explicado los miembros de la hermandad en su petición. “El poco interés del gobierno de Ribó por la segunda fiesta más importante de la ciudad es una evidencia, pero lo realmente preocupante es que ni siquiera hayan permitido un acto para homenajear a las mujeres muchas veces invisibles que en el pasado, y por desgracia no tan en el pasado, hicieron posible la fiesta”, ha criticado.

“En definitiva, una comida donde las protagonistas iban a ser las madres cofrades y el barrio del Grao”, ha valorado Giner. “Una comida que ahora no se va a poder celebrar, mientras que sí que seguimos dando coba a otros actos que no tienen nada que ver con la tradición ni la cultura valencianas, como por ejemplo la cabalgata de las Reinas Magas. Me apena profundamente que el gobierno de Ribó sí que encuentre huecos y permisos para las cosas que le interesan y luego dé carpetazo a actos que promueven la Semana Santa Marinera y las mujeres que históricamente han formado parte de ella”, ha finalizado. “Es lo que sucede cuando tenemos un gobierno que se preocupa por todo menos por lo valenciano”.

Así, Giner ha planteado a Ribó que modifique la Ordenanza de Dominio Público “para evitar estas situaciones de negativas incoherentes”. “Pero es que además, consideramos que el acto sí que entra dentro de la ordenanza porque es una simple comida en la calle, algo que creo que todos los valencianos habrán visto alguna vez en su vida en las calles de la ciudad”, ha ironizado al respecto. En este sentido, ha explicado que Dominio Público se ha acogido al artículo 77 de la ordenanza para negar el permiso, cuando es precisamente ese artículo el que contempla que se podrá autorizar una comida popular. “Una comida popular que además se produce con motivo de una festividad tradicional de Valencia, pero parece ser que Ribó tiene otras prioridades”, ha finalizado.