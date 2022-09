• El Palau ha respondido que, casi medio año después, todavía no sabe cuántas entradas vendieron

Valencia, sábado 24 de septiembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el alcalde sigue manteniendo “una preocupante falta de transparencia” en lo que respecta al viaje de la Orquesta de Valencia a París para un concierto. En este sentido, ha recordado que el viaje fue el pasado 8 de abril pero, a día de hoy, la dirección del Palau de la Música sigue sin informar sobre cuántas personas asistieron pagando. “Una información importante, teniendo en cuenta que los ingresos para el Palau dependían de las entradas que se vendieran”, ha matizado.

“Nos dicen que la sala Gaveau todavía no sabe cuántas entradas vendió ese día, pero nos parece muy raro porque, en un evento de estas características, la liquidación de la taquilla se hace el mismo día siguiente. O, como mucho, dos días después. No saber cuántas entradas se vendieron después de casi medio año es una absoluta falta de seriedad y profesionalidad. Todavía no sabemos si por parte de la sala parisina o del propio Palau de la Música”, ha apuntillado el portavoz.

“En caso de que el Palau verdaderamente no lo sepa, lo mínimo que debería haber hecho ya es pedir la información a la sala, porque puede que solo se vendieran 30 o 50 entradas, en contraposición de las 365 que fueron invitadas gratis: las 95 por protocolo, la embajada española, la embajada de la Unesco, la Casa de Valencia, estudiantes erasmus en París, la escuela de danza, el Liceo Francés, etcétera”, ha explicado Giner.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha exigido saber cuánto ha ganado el Palau de la Música con este evento, teniendo en cuenta que el desplazamiento a la capital francesa costó finalmente 90.000 euros, a pesar de que el primer presupuesto de marzo contemplaba 50.000. Además, Giner ha recordado que falta por conocer cuánto ha costado la estancia del alcalde, así como el coste de hotel de los periodistas invitados.