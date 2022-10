· Lamenta las soluciones de “brocha gorda” del gobierno y recuerda que el Ayuntamiento ni siquiera ha hecho un trabajo previo de estudio para saber qué negocios son los que realmente molestan

Valencia, jueves 6 de octubre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, se reunió este miércoles con los hosteleros de la Plaza Honduras para mostrarles su apoyo de cara al recorte de las terrazas que ha impulsado el gobierno de Ribó. En este sentido, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya sido capaz de sentarse con las partes implicadas para conocer más a fondo el problema. Y, sobre todo, que haya buscado soluciones “de brocha gorda” para acabar con el ruido.

Así, ha considerado que la decisión es puramente política y no se corresponde con criterios técnicos, ya que el Ayuntamiento no se ha tomado la molestia de identificar cuáles son las terrazas que realmente causan molestias y cuáles no. Además, ha indicado que los problemas de ruido no se acabarán simplemente por recortar terrazas. “Ribó ha tomado el camino fácil, que es castigar a todo el mundo sin hacer ni un mínimo trabajo previo de estudio. Lo normal habría sido que este gobierno se tomara el tiempo suficiente como para analizar la situación e identificar dónde están los focos del problema, en lugar de atacar a todo un sector sin justificación”, ha aseverado.

En este sentido, Giner ha lamentado que el recorte de las terrazas va a ser “demoledor” para la inmensa mayoría de los establecimientos. “De media, las terrazas se van a reducir un 53%, con pérdidas que pueden alcanzar hasta los 68.000 euros, tal y como nos han explicado los propios hosteleros. En los casos más extremos, pasarán de doce mesas a solo una, o de 45 plazas a 7. Es una auténtica vergüenza que el gobierno pueda atacar a la economía de manera impune y arbitraria”, ha continuado al respecto. Así, ha pedido que se paralice la medida hasta que realmente se haya analizado la situación.

“Además, es un error identificar la hostelería con el ocio nocturno. Los bares y restaurantes de Honduras también sirven desayunos, almuerzos y comidas, y dan vida al barrio”, ha continuado al respecto. Y, del mismo modo, Giner ha recordado que los establecimientos están regidos por normas muy estrictas en cuanto al uso del espacio público y los horarios de apertura, con una hora máxima de cierre a las 12 y media de la noche. “Lo que nos indica que el verdadero problema no son las terrazas de los bares, sino el consumo de alcohol en la calle, que sí que está totalmente fuera de control”.

“De hecho, los propios hosteleros han pedido en diversas ocasiones que se vigile y que se sancione a los establecimientos que incurren en la venta de alcohol para su consumo en la calle. Sin embargo, el gobierno de Ribó no ha hecho nada al respecto, y ahora se empeña en castigar a quien menos tiene la culpa”, ha indicado, al tiempo que ha considerado que no hay ninguna relación directa entre las terrazas y el botellón. “Estigmatizan a todo un sector y lo peor de todo es que no van a acabar con el problema, porque los verdaderos responsables son los negocios que venden el alcohol y, en la misma medida, la falta de efectivos de Policía que arrastra este Ayuntamiento”, ha señalado.

Y del mismo modo, ha recordado que los propios hosteleros ya pidieron un mediador nocturno que vigilara las concentraciones de botellón y avisara a la Policía ante el cualquier mínimo indicio. “Una tarea similar a la que propusimos nosotros en su momento con la creación de la figura del sereno del siglo XXI. En definitiva, hay muchas soluciones al problema, pero castigar a todas las terrazas por igual no es una de ellas. Exigimos a este gobierno un poco más de seriedad en un problema que afecta tanto a los vecinos de la zona como a los negocios”, ha finalizado.