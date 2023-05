VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Denuncia la soberbia del gobierno de Ribó por no reconocer el desastre de la APR y ampliarla a tan solo una semana de elecciones

Valencia, viernes 19 de mayo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia y candidato a la alcaldía, Fernando Giner, ha criticado la ampliación de la APR de Ciutat Vella “una semana antes de las elecciones”. “Esta es la marca de identidad del gobierno de Ribó: imposiciones, multas, sectarismo, y castigar a los valencianos. Y por supuesto, afán de recaudar, no hay otra explicación”, ha considerado al respecto. “Yo no creo en esta vía para hacer las cosas, y prometo apagar las cámaras desde el minuto uno después de las elecciones”, ha señalado.

“Este gobierno demuestra una soberbia muy preocupante ampliando las multas de Ciutat Vella cuando ni siquiera se ha sentado a dialogar y negociar con los afectados por las primeras calles. Vecinos, comercios y asociaciones que han dicho por activa y por pasiva que las cosas no se han hecho bien y que no se ha contado con su opinión para nada. Y en vez de aceptar con humildad el error, la respuesta del gobierno de Ribó es ampliar más calles, cuando ni siquiera tiene el apoyo de las primeras y cuando, además, ya se ha demostrado que la APR es un fracaso”, ha finalizado.

“Esto no es buscar una ciudad más limpia y sostenible, esto es atacar directamente a los valencianos”, ha aseverado al respecto. “No vamos a conseguir una Valencia más verde a base de multas. Frente al sectarismo de Ribó yo solo digo: gestión, diálogo, acuerdo y concienciación. Estoy seguro de que son muchos los valencianos que quieren una ciudad más limpia, pero no entiendo por qué la vía tiene que ser poner multas y castigar tanto a los vecinos como al comercio y las empresas que operan en Ciutat Vella”, ha indicado.

Así, ha recordado que las cámaras de la APR de Ciutat Vella han multado una media de 100.000 euros al mes desde que se pusieron en marcha a principios de 2022, con algunos picos de hasta 400.000 euros como por ejemplo el del mes de agosto. “Es intolerable que en un solo año se hayan recaudado nada más y nada menos que 2 millones de euros en multas a los valencianos por circular por la calle”, ha censurado.

Y, este sentido, Giner ha considerado que la APR ha demostrado ser un “auténtico fracaso” desde el momento en el que las multas se han mantenido estables a lo largo de todos los meses del año. “Al principio dijeron que el aluvión de multas era porque los vecinos no estaban acostumbrados, pero ha pasado año y medio y las cifras siguen siendo las mismas. Por lo tanto, la única conclusión a la que llegamos es que no se ha hecho una campaña de formación suficientemente extensiva, que la APR no está bien señalizada y, sobre todo, que no casa con las necesidades reales y los usos del barrio”, ha indicado.

“Por lo tanto, solo hay una solución posible: eliminarla de inmediato, apagar las cámaras y sentarnos a negociar”, ha prometido al respecto. Y, finalmente, Giner ha censurado que “Grezzi ha tenido manga ancha por parte de Ribó para hacer lo que le ha dado la gana en la ciudad de Valencia, ante un PSOE totalmente sumiso que no ha puesto freno a ninguna de sus ocurrencias”, ha concluido.