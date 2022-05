El Teatro Flumen celebra un concierto en acústico donde da a conocer las canciones más personales del cantante

El Teatro Flumen de València sube al escenario a Guiu Cortés para presentar su proyecto en solitario, separado de la banda El Niño de la Hipoteca. Este nuevo y valiente paso en su carrera, viene dado por la necesidad de mostrar aspectos más personales en sus nuevas canciones.

Tras un gran éxito en reproducciones digitales y su boom en redes sociales, el cantautor, compositor y músico continúa siendo fiel a su estilo punk blando, como él mismo lo define. Sin embargo, en esta nueva etapa bajo su nombre personal, su música animada con letras humorísticas y reivindicativas pierde fuerza y da paso a un estilo más emocional e intimista.

La desvinculación con el grupo de El Niño de la Hipoteca supone dejar de lado su habitual tono ácido y marchoso para acercarse al folk y la música de autor más sobria y solemne.

“He ido acumulando canciones que no me encajan con el formato actual de la banda y antes de guardarlas en un cajón, se me ocurrió parir un nuevo proyecto paralelo”, así lo justifica Guiu.

Para dar a conocer estas creaciones, el artista barcelonés continúa ofreciendo su característico, personal y vibrante directo, a través de un formato cercano, íntimo y de aforo reducido. De esta forma, se mostrarán las canciones casi en la forma original en la que salieron de los dedos, del papel y de la voz del compositor.

Un nuevo encuentro de Guiu con un gran número de seguidores que se ha ganado a pulso concierto a concierto, y con los que se reunirá el 4 de junio en el Teatro Flumen a las 21:00 h. Las entradas pueden adquirirse en: www.teatroflumen.es