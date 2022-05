La película, basada en el primer libro de la trilogía Culpables de Mercedes Ron, estará producida por Pokeepsie Films

Londres, Reino Unido, 19 de mayo de 2022 – Prime Video ha anunciado hoy Culpa mía, su próxima película original, basada en las novelas de la exitosa trilogía Culpables de Mercedes Ron (Culpa mía, Culpa tuya, Culpa nuestra). La película se estrenará en exclusiva en 2023 en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

“Es un sueño poder ver cómo la historia de Nick y Noah cobra una nueva vida”, comentó Mercedes Ron, autora de la trilogía Culpables. “Es el proyecto con el que empezó todo y es muy especial para mis lectoras y para mí”.

“La historia de Nick y Noah nos cautivó desde el principio y estamos seguros de que a la audiencia de Prime Video le va a pasar lo mismo, y es que tiene la combinación perfecta para mantenernos en vilo: una historia de amor adolescente prohibida, carreras ilegales, lujo y unos protagonistas que te roban el corazón”, apuntó María José Rodríguez, Head of Spanish Amazon Originals, Amazon Studios. “Estamos felices de tener a Mercedes y al equipo de Pokeepsie con nosotros para poder contar esta historia a la altura de lo que esperan todos los fans, actuales y futuros, de esta exitosa trilogía”.

Culpa mía cuenta la historia de Noah, quien debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro, y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento. Noah no tarda en descubrir que tras la imagen de hijo modelo, Nick oculta una vida de peleas, apuestas y carreras ilegales de coches que para Noah representa todo aquello de lo que siempre ha huido. A pesar del abismo que les separa, ambos empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en puro fuego y pasión desenfrenada. Ni la continua rivalidad entre ambos ni la oposición de su entorno podrán evitar que acaben perdida y secretamente enamorados. Pero el turbulento presente de Nick sumado al tormentoso pasado de Noah pondrán a prueba tanto sus vidas como su amor prohibido.

“Estamos muy emocionados de poder adaptar Culpa mía, una historia que ya ha arrasado en Wattpad y ha enamorado a miles de personas a nivel mundial, por primera vez a televisión”, dijo Georgia Brown, Head of European Amazon Originals, Amazon Studios. “Además, es un privilegio poder embarcarnos en este viaje de la mano de un partner como Pokeepsie Films y trabajando codo con codo con la creadora Mercedes Ron”.

“El espíritu de Pokeepsie Films siempre ha sido fiel a su idea de empujar nuevos talentos con ganas de contar las cosas de una manera diferente”, aseguró Carolina Bang y Álex de la Iglesia, socios de Pokeepsie Films. “Estamos muy contentos de poder explorar un nuevo género de la mano de Prime Video, haciendo realidad una historia tan original y fresca como su creadora, Mercedes Ron, que ha conseguido movilizar con su trilogía Culpables a miles de jóvenes de todo el mundo. Es imposible no quedar atrapado en los personajes de Noah y Nick y, como productora, queremos formar parte de este proyecto de largo recorrido, transformando la primera novela de Mercedes en una vertiginosa experiencia con toda la fuerza visual posible para hacerla, si cabe, aún más grande.”

La nueva película original Culpa mía está producida por Pokeepsie Films (Veneciafrenia, 30 Monedas, El bar) con Domingo González como director y guionista.

