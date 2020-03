Huelga de limpieza en los colegios públicos de València

El Comité convoca paros los días 12 y 13 de marzo para exigir la readmisión de las trabajadoras despedidas, la no división de lotes del servicio de limpieza de los colegios públicos de València y el cumplimiento del pliego. #HuelgaNoesDelito

El Comité de Huelga de la limpieza de los colegios públicos de València, de Óptima Facility Services SL, se ha reunido en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) con la empresa para intentar evitar los paros convocados para los días 12 y 13 de marzo.

La empresa sigue manteniendo que los despidos que realizaron al personal fijo con poca antigüedad, para reemplazarlos por personas con diversidad funcional bonificadas, es una decisión organizativa y que, pagando el despido correspondiente, pueden hacerlo. Para CCOO esta postura no es ni ética ni moral, y más para una empresa contratada por el Ayuntamiento de València.

En el TAL, Óptima Facility Services ha solicitado para la huelga unos servicios mínimos entre el 80% al 85% por la situación del coronavirus. El Comité ha respondido que, si se detecta algún caso y existiera la necesidad de una limpieza más específica, se aplazaría la huelga, ya que la salud de los niños y las niñas está por encima de todo. Esta decisión se le ha comunicado también al Consistorio.

Por el momento, la empresa no ha establecido medidas preventivas por el virus, aunque el Comité las ha solicitado, entendiendo que no hay que esperar sino actuar. Entiende que el sindicato que si para una huelga se solicita el 85% de servicios mínimos la empresa, tal como recoge el pliego, debe poner personal de refuerzo adicional para estos casos.

Además, el Comité de Huelga se ha reunido con la concejala Luisa Notario para informarle sobre el paro programado. El Ayuntamiento sigue justificando en que la división del contrato de licitación se lo marca la ley, aunque no le obligue a realizarla, sino a justificar la no división, como ya ha ocurrido en el pliego actual. Desde CCOO creemos que es una decisión política y no de cumplimiento de ley, por lo que se ha vuelto a insistir en que esta división es perjudicial, tanto para las trabajadoras como para la calidad del servicio de limpieza de los centros escolares públicos.

Por estas circunstancias, el Comité de Huelga convoca a los trabajadores y trabajadoras de limpieza de los colegios públicos de la ciudad de València a secundar los paros de los días 12 y 13 de marzo y a acudir a las concentraciones del 11, 12 y 13 a las 10 horas en la plaza del Ayuntamiento, para seguir reivindicando la readmisión de las trabajadoras despedidas, la sustitución del personal de acuerdo a lo que marca el pliego y la no división en lotes.



