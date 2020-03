Reseña tu lectura: Los cinco y el tesoro de la isla

"Los cinco y el tesoro de la isla" es una reedición con dibujos actualizados del clásico de Grid Blyton. Un libro que sigue siendo actual y emocionante para los niños.

Los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan hoy un clásico de la literatura juvenil. Estos libros surgieron en 1942 y llevan más de 75 años haciendo que niños y niñas disfruten de la lectura y vivan aventuras emocionantes. Los cinco y el tesoro de la isla forma parte hoy del proyecto “Reseña tu lectura” con el que animamos a los jóvenes a leer y ofrecemos valoraciones de diversos libros y publicaciones.

Título: Los cinco y el tesoro de la isla

Autor: Grid Blyton

Editorial: Juventud

ISBN: 978842614292-4

Julián, Dick y Ana son tres hermanos que para las vacaciones de verano siempre viajaban a Polseath, pero su madre les dice esta vez que no porque ya son mayores.

Estas vacaciones los 3 hermanos pasarán las vacaciones solos porque sus padres se van a Escocia, y gracias a una fantástica idea del padre acaban en Kirrim, junto a sus tíos. Conocerían así a su prima Jorgina, a quien le gustaba que la llamasen Jorge.

A los pocos días Jorge les llevó a la isla y encontraron un tesoro con Tim, el perro. A partir de ahí empieza una historia en la que unos malvados intentan hacerse con los lingotes de oro que los cinco habían encontrado.

Ana es una joven rubia de pelo largo, pequeña y de ojos verdes. Dick es un chico de pelo rizado, bastante alto, ojos verdes y rubio. Julián es alto y de pelo corto y castaño con unos ojos color negro. Jorge aunque es chica se siente un chico, y por ello su nombre es Jorge, es bajita, lleva pendientes y tiene el pelo corto además de unos ojos brillantes. Y finalmente Tim es un pequeño perro con orejas pequeñitas.

Esta historia me ha encantado, especialmente cuando conocen a Jorge. Me ha llamado la atención cuando secuestran a Julián y a Ana y Jorge tras encontrar el oro.

Los personajes me gustan mucho, y con el que más me identifico es con Julián. Es posiblemente uno de los mejores libros que he leido.

David Nieto es alumno del colegio San Enrique, es un gran alumno y muy buen compañero, ya que se preocupa de ayudar a todos en el aula. Apasionado lector de libros de aventuras como éste.





