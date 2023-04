VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Incendio forestal de Alzira estabilizado tras calcinar alrededor de 40 hectáreas y haber sido controlado por los bomberos, según informó el director general de Interior de la Generalitat, Salva Almenar. El fuego, que se inició en la zona de la Casella de Alzira, estuvo a punto de afectar el paraje natural de la Murta y la Casella, pero gracias a la labor de los bomberos se pudo contener y evitar daños mayores. En el combate del fuego trabajaron cinco medios aéreos y un centenar de bomberos, tanto del Consorcio Provincial como forestales de la Generalitat y voluntarios. A pesar de que el incendio ha sido estabilizado, las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares hasta el domingo.

El director general de Interior ha destacado la labor de los distintos medios que trabajaron en la extinción del fuego, especialmente el trabajo de los bomberos que lograron sellar el perímetro y refrescar la zona. También ha señalado que a pesar de que la meteorología no fue favorable en algunos momentos, el trabajo de los medios aéreos permitió reducir los factores de riesgo. Almenar ha afirmado que a pesar de que el incendio ha sido estabilizado, aún existe riesgo, por lo que se mantendrá la evacuación preventiva de los vecinos desalojados.

Por otro lado, el director general ha informado que las primeras investigaciones apuntan a una posible negligencia humana como causa del incendio, ya que no se ha identificado ningún fenómeno meteorológico que pudiera haberlo causado. No obstante, ha destacado que no se puede confirmar nada al respecto hasta que se realice una investigación más exhaustiva.

En definitiva, a pesar de que el incendio forestal en la zona de la Casella de Alzira ha sido estabilizado, se mantiene la alerta ante la posibilidad de reproducción del fuego. Además, las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares hasta el domingo, mientras se evalúa la situación.