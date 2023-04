VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Indiana Jones regresa a la pantalla grande con su última aventura en «Indiana Jones y el Dial del Destino». La película se estrenará en el Festival de cine de Cannes, donde Harrison Ford recibirá un «tributo excepcional». La Star Wars Celebration ha lanzado un nuevo tráiler y proyectado seis minutos de metraje para los asistentes, en los que se incluye una «trepidante persecución al más puro estilo Indiana». El elenco incluye a Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook. La película está dirigida por James Mangold y es la primera entrega de la saga sin Steven Spielberg ni George Lucas en la historia. «Indiana Jones y el Dial del Destino» se estrenará el 30 de junio y será la última vez que veamos a Harrison Ford como el aventurero icónico, y también el final de la saga. La trama se desarrolla en 1969, con Indiana Jones retirándose de las clases universitarias y en busca de un tesoro que podría cambiar la historia, acompañado por su ahijada Helena y enfrentándose a los nazis involucrados en la NASA.

La Star Wars Celebration, otro de los eventos emblemáticos de la cultura pop, también contribuyó al hype al lanzar un nuevo tráiler definitivo de la película y proyectar seis minutos de metraje en los que se incluye una «trepidante persecución al más puro estilo Indiana», según nos adelanta Berta F. del Castillo desde Londres.

Aunque quienes no han podido asistir a los eventos tienen que conformarse con el nuevo tráiler, este ya nos ofrece algunas pistas sobre lo que podemos esperar de la película. En él, brilla especialmente el personaje de Helena, interpretado por Phoebe Waller-Bridge, que promete ser un auténtico quebradero de cabeza para Indiana Jones y que es hija del personaje que Toby Jones también interpreta en la película.

Además, el tráiler nos muestra brevemente a otros personajes interpretados por actores como Antonio Banderas, Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook. La película está dirigida por James Mangold, quien co-escribe el guion con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Es la primera entrega de la saga que no tiene tras las cámaras a Steven Spielberg ni a George Lucas en la historia, aunque ambos actúan como productores ejecutivos junto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel.

El regreso de John Williams

La banda sonora original de ‘Indiana Jones’ es una de las más icónicas de la historia del cine, y ha sido creada en su totalidad por el legendario compositor John Williams. En ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’, Williams regresa para componer una vez más la música que acompaña las aventuras del arqueólogo más famoso del cine.

En el nuevo tráiler, podemos escuchar una vez más la mítica sintonía de ‘Indiana Jones’, que ha emocionado a los fans de la saga desde que se escuchó por primera vez en ‘En busca del arca perdida’ en 1981.

El adiós de Harrison Ford

Junto al nuevo tráiler, se ha lanzado un nuevo póster al más puro estilo Drew Struzan, el artista que diseñó los carteles más míticos de los años 70 y 80, como los clásicos de ‘Star Wars’, ‘Blade Runner’, ‘La cosa’, ‘Regreso al futuro’, ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’, ‘Indiana Jones y la Última Cruzada’, ‘E.T., el extraterrestre’, ‘Risky Business’ o ‘Los Goonies’, entre muchos otros. El póster muestra a Indiana Jones en su icónica postura, sujetando el látigo y el sombrero de fedora, en medio de una tormenta de arena.

En definitiva, ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ promete ser un homenaje a la franquicia y un adiós emotivo a uno de los personajes más icónicos del cine de aventuras. Los fans de Indiana Jones esperan con ansias el estreno de esta quinta entrega para poder despedirse de Harrison Ford como el mítico aventurero.