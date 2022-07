Del llanto a las risas: Jorge Palma y su tono jocoso al hablar de cómo conseguir cocaína (Junio 2022)

Jorge Ignacio Palma, presunto asesino de Marta Calvo y otras dos jóvenes, y su tono jocoso al hablar de cómo conseguir

El juicio contra el presunto asesino de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, ha afrontado este miércoles su decimoséptima sesión

Jorge Ignacio Palma ha negado en el juicio haber matado a Marta Calvo, aunque sí ha reconocido que la descuartizó y se deshizo del cuerpo

El acusado ha pasado del llanto a las risas en la sesión, al hablar sobre cómo conseguía la cocaína: “Yo llevaba medio gramo, o un gramo si acaso”

El juicio contra el presunto asesino de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, acusado también de matar a otras dos mujeres, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, ha afrontado este miércoles su decimoséptima sesión. El testimonio del acusado era muy esperado. Hoy ha negado haber acabado con la vida de las tres jóvenes, incluida la mujer desaparecida en Manuel (Castellón). Ante los magistrados, ha pasado del llanto a las risas, al hablar de cómo conseguía la cocaína.

Jorge Ignacio Palma, presunto asesino de Marta Calvo: “Soy una persona muy trabajadora”

Pese a la expectación, el acusado niega su participación en las muertes y demás tentativas. Niega haber introducido droga en los genitales de las víctimas y la muerte violenta de Marta Calvo tras contratar sus servicios y dormir con ella. No obstante, sí reconoce que la descuartizó, según ha relatado en una carta que han leído como revelación, porque quería quitarse la vida. Jorge Ignacio Palma no ha cambiado ni una coma de su testimonio, a pesar de las evidencias a lo largo de días de juicio.

Un nervioso Jorge Ignacio Palma habla sobre Marta Calvo: “¡Que en paz descanse, Dios mío¡” (Junio 2022)

Un nervioso Jorge Ignacio Palma habla sobre Marta Calvo: “¡Que en paz descanse, Dios mío!”

Durante esta sesión, la jueza le ha preguntado al procesado sobre qué ingresos mensuales podía tener: “De 900 euros para arriba. Hay veces, si pintaba algún piso, tenía buenos ingresos. Pero si no, era sobre eso. Ahora, nunca estuve parado. Soy una persona muy trabajadora, recursiva. A pesar de que aquí, incluso las personas que me han conocido que han venido a declarar, me deforman, me desfiguran y me deshumanizan”.

“Yo llevaba medio gramo de cocaína, o un gramo si acaso, lo mío”

“Ahora llegaremos a eso. Quería preguntarle también ¿Dónde compraba la cocaína? Que usted utilizaba para su propio consumo”, ha señalado la magistrada. “Hombre, a terceras personas. Hay mucha gente que vende. En cualquier población siempre sale algún ‘camello'”, ha precisado Jorge Ignacio Palma en un tono jocoso y entre risas, después de haber llorado en el juicio.

“Vale, ¿usted llevaba en alguna ocasión, pelotas de tenis, o cantidades inmensas?”, ha insistido la magistrada en su pregunta. “En la imaginación de ella yo llevaba una maleta seguramente llena de cocaína. Que va, yo llevaba medio gramo, o un gramo si acaso, lo mío”, ha concluido al respecto el acusado de asesinar a las tres jóvenes.