VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

València, 15 de junio -El próximo lunes 19 de junio, a partir de las 19:30 horas, la alta gastronomía valenciana se reunirá en el Palmar como preludio a la gala The World’s 50 Best Restaurants, que se celebrará al día siguiente en el Palau de les Arts de València. El acto, organizado por CONHOSTUR con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la D.O. Arròs de València, reunirá a un centenar de invitados en un encuentro único entre los chefs y profesionales del sector con reconocimientos Estrella Michelin y Sol Repsol, por una parte, y una veintena de periodistas internacionales llegados a la ciudad para cubrir la gala, por otra.

La impresionante tradición culinaria de València le ha valido a la ciudad ser elegida para albergar la ceremonia, que servirá para coronar a los mejores cocineros del planeta en este 2023. Además de la gala, diferentes emplazamientos del Cap i Casal acogerán actividades de todo tipo relacionadas con este acontecimiento, entre las que destacan charlas gastronómicas, eventos educacionales y encuentros con los chefs asistentes.

Antes, una barraca tradicional de la Albufera será el lugar escogido para recordar la figura de Blasco Ibáñez y su vinculación con este parque natural único en el mundo. A través de una experiencia multisensorial, en “La Noche de Blasco Ibáñez” la mejor gastronomía autóctona se fundirá con aquella Albufera que Cañas y barro inmortalizó para las generaciones posteriores hace ahora 120 años. Durante la velada, los asistentes disfrutarán de una charla alrededor del escritor, un paseo en barca, una puesta de sol al son de la Muixeranga, una breve representación teatral y una degustación de dos de los platos más característicos del menú albuferense: el all i pebre y el arroz de cangrejo azul.

El acto contará con la presencia, entre otras personalidades, del Secretario Autonómico de Turisme, Francesc Colomer, el presidente de CONHOSTUR, Manuel Espinar, y el gerente de la D.O. Arròs de València, Santos Ruiz.