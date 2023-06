VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) premia un proyecto de INCLIVA y VHIO sobre la caracterización clínica y molecular del cáncer de mama oligometastásico

La AECMM celebra la entrega de los Metapremios de la IV Edición del Premio M. Chiara Giorgetti a la investigación en cáncer de mama metastásico

Aproximadamente el 30% de las mujeres con cáncer de mama desarrollarán metástasis a lo largo de su vida y entre el 5% y el 6% de los casos nuevos presentan metástasis al diagnóstico

València, 15 de junio de 2023. La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) ha celebrado esta semana la entrega de los dos Metapremios de la IV Edición del Premio M. Chiara Giorgetti a la investigación en cáncer de mama metastásico.

Uno de los Metapremios, dotado con 40.000 euros, ha sido para el proyecto ‘Clinical and molecular characterization of oligometastasic breast cancer: Revealing and improving the potential benefit of a local treatment on primary or metastasic sites. A multicentric study’ (‘Caracterización clínica y molecular del cáncer de mama oligometastásico: Revelando y mejorando el beneficio potencial de un tratamiento local en cáncer de mama primarios o metastásicos. Estudio multicéntrico’), presentado por los doctores Juan Miguel Cejalvo, del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, de València, y oncólogo del Hospital Clínico de València, y Meritxell Bellet, investigadora del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y oncóloga del Hospital Vall d’Hebron.

Este proyecto se centra en caracterizar y buscar el seguimiento óptimo para un subtipo del cáncer de mama denominado oligometastásico, con unas características diferentes al cáncer de mama localmente avanzado y al metastásico (baja carga tumoral, número reducido de lesiones…), pero que permiten, en algunos casos, un abordaje local efectivo para evitar o reducir la terapia sistémica.

El acto de entrega de este premio se celebró este miércoles en INCLIVA con la presencia de los doctores Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de INCLIVA, Juan Miguel Cejalvo, que presentó el proyecto, y Meritxel Bellet, y Amparo Magallón, miembro de la Junta Directiva de la AECMM, y Amparo Medina, miembro del Comité de los Premios Chiara de la AECMM, que hicieron entrega del premio, además de varias socias que acudieron para apoyar y agradecer el trabajo de los investigadores.

La Dra. Ana Lluch resaltó las diferencias entre las pacientes de cáncer de mama metastásico y las pacientes libres de enfermedad, “no solo por el objetivo de los tratamientos, sino por sus características y efectos secundarios y cómo afectan a la calidad de vida de estas pacientes”. La Dra. Lluch agradeció también el apoyo de la AECMM y sus actividades de concienciación, que han permitido agilizar la financiación en el Sistema Nacional de Salud de algunos fármacos ya aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y recordó la importancia de la equidad en el acceso a estos fármacos, como un “derecho que tenemos que exigir tanto médicos como pacientes”.

Amparo Magallón y Amparo Medina, destacaron la importancia de estos Premios M. Chiara Giorgetti para la AECMM y su crecimiento en estas cuatro ediciones, incrementando su inversión económica año tras año, porque “el dinero destinado a la investigación es una inversión, es invertir en vida y en esperanza para nosotras y para las que vengan detrás”.

El Dr. Cejalvo explicó en detalle los objetivos y avances en el proyecto y agradeció el apoyo recibido por la AECMM. «Este tipo de reconocimiento supone un estímulo y un impulso muy grande para nuestro trabajo”, dijo.

Uno de los principales objetivos de la AECMM es impulsar la investigación en cáncer de mama metastásico, objetivo que se materializa en los Premios M. Chiara Giorgetti. Su dotación económica, que en la IV Edición ha ascendido a 210.000 euros -distribuidos entre el Premio (130.000 euros) y dos Metapremios (40.000 euros cada uno)-, procede íntegramente de las aportaciones de los socios y socias, actividades realizadas por la Asociación y donaciones de diferentes particulares y empresas colaboradoras.

Gracias al crecimiento de la actividad de la AECMM, la dotación económica de la próxima edición de los Premios Chiara Giorgetti, que será convocada próximamente, se incrementará hasta los 270.000 euros, que serán también destinados a proyectos de investigación específica sobre cáncer de mama metastásico.

Sobre la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM)

La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) es una organización dedicada a dar respuesta a las necesidades de las pacientes con este estadio de la enfermedad, proporcionándoles apoyo y mayor visibilidad y contribuyendo a conseguir más recursos para la investigación.

La asociación nació en 2018 por iniciativa de la joven Chiara Giorgetti, paciente de cáncer de mama metastásico, que identificó la necesidad de unir a un grupo de pacientes diagnosticadas con esta enfermedad y que viven una realidad muy diferente a la de las mujeres diagnosticadas en estadios iniciales.

En memoria de su fundadora, la asociación creó en 2019 el Premio M. Chiara Giorgetti (ampliado posteriormente con los Metapremios). Estas aportaciones directas a la investigación ratifican el compromiso de promover la investigación específica en cáncer de mama metastásico.

El cáncer de mama metastásico sigue siendo a día de hoy una enfermedad incurable. Aproximadamente el 30% de las mujeres con cáncer de mama desarrollarán metástasis a lo largo de su vida y entre el 5% y el 6% de los casos nuevos presentan metástasis al diagnóstico. La tasa de supervivencia promedio para estas mujeres es de menos de 5 años.

En España, 35.001 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en 2023. Además, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en nuestro país en mujeres de entre 35 y 50 años. En 2021, el número anual de muertes por cáncer de mama en España (en su mayoría mujeres, pero también un pequeño porcentaje de hombres) ascendió a 6.614 casos. La única esperanza para estos pacientes es la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, pero menos del 10 % de la inversión en investigación se destina específicamente al estadio IV del cáncer de mama.

El reto de la AECMM es conseguir cambiar estas cifras y contribuir a través de sus Premios M. Chiara Giorgetti a que se destinen más recursos económicos a la investigación específica sobre cáncer de mama metastásico.