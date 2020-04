La crisis evidencia como de desigualitario socialmente es el virus y la pandemia generada

La profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Alícia Villar, analiza como las consecuencias de la crisis mundial por la Covid-19 están atravesadas por las desigualdades sociales y exige la puesta en marcha de actuaciones para acompañar la emergencia sanitaria con una emergencia de políticas sociales.

Algunas de las expresiones más utilizadas en estos días de confinamiento y crisis son sin duda “cuídate”, “cuidémonos”, “cuidaos”… una serie de declaraciones, mensajes y gestos que evidencian que los cuidados han devenido prioritarios. En palabras de la investigadora de la Universitat de València, Alícia Villar, esta crisis da la razón a la conocida reivindicación feminista de poner en el centro de la sociedad el trabajo de cuidados y no solo considerar como valioso, el trabajo productivo en la sociedad capitalista.

En ese sentido, uno de los últimos artículos publicado juntamente Sandra Obiol, ‘Locas por la ciencia. Las dificultades para rendir cuentas y cuidar’, hacía hincapié en las curas, la igualdad de género y las desigualdades en el entorno de la producción científica.

Otro artículo, más reciente, sobre políticas de igualdad sexual y de género en educación ‘Sex and Gender Equality Policies in Education in Three Southern European Societies: the cases of Andalucía and Valencian Community (Spain) and Portugal’ juntamente con Mar Venegas y Sofía Almeida Santos

Alícia Villar es profesora contratada doctora del departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales y sus líneas de investigación son la Sociología de la Educación, el Género y las Políticas de Igualdad.

Villar afirma que otra aportación del feminismo ha sido entender la desigualdad como interseccional, es decir, que la desigualdad es producto de la intersección de diferentes razones de desigualdad. “En esta crisis, del mismo modo que en anteriores”, apunta Alícia Villar, “las consecuencias no son las mismas si eres mujer, si eres pobre, si tienes problemas a la hora de pagar la vivienda, si tienes problemas laborales, si trabajas a la economía sumergida, si te tienes que hacer cargo de crianza, de cura de mayores…”

La investigadora de la Universitat de València explica que, a pesar de que la sintomatología del virus y los efectos iniciales en la salud parecen muy similares en todas personas, los efectos, los resultados y los desenlaces están cruzados por las desigualdades sociales y por tanto “esta crisis posa en evidencia como de desigualitari socialmente es el virus y la pandemia que se ha generado”.

Alícia Villar apunta que la situación actual exige este tipo de reflexiones así como la puesta en marcha de acciones que no solo estén dirigidas a la emergencia sanitaria sino a las políticas sociales que son igualmente urgentes ante esta pandemia que prevé, “no será la última”.