La Diputación avanza en la confección del primer Plan de Igualdad con la concreción de tres nuevos ejes

La comisión encargada de la confección de este documento estudia las acciones a desarrollar en los ámbitos de la salud laboral, la comunicación y la representación sindical

Castelló, 15.05.2020. La elaboración del que será el primer Plan de Igualdad de la Diputación de Castellón no se ha parado durante estos tiempos de confinamiento, con reuniones periódicas en las que se han ido concretando los ejes y planteando las acciones que formarán parte de este “importante documento que nace del compromiso de este equipo de gobierno de garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.

Así se ha expresado la diputada del área y vicepresidenta de la institución provincial, Patricia Puerta, quien lidera los encuentros telemáticos de la comisión encargada de su confección, que se ha marcado como objetivo para este mes de mayo cerrar los ejes relacionados con la salud laboral, la comunicación y la representación sindical.

“El no poder reunirnos presencialmente no ha impedido que continuemos dando grandes pasos hacia adelante en la concreción del plan porque todas y todos hemos interiorizado que una cuestión tan necesaria como la implantación de la igualdad no debe dilatarse más en el tiempo”.

TRES NUEVOS EJES ANALIZADOS

La comisión de igualdad ha puesto su mirada en tres aspectos importantes, y uno de ellos es la salud laboral. En este sentido, la Diputación implementará nuevas medidas para prevenir riesgos laborales con la incorporación de la transversalidad de género. En el eje de la comunicación, se ha avanzado en la idea de garantizar que en todos los departamentos, unidades funcionales y programas de la Diputación se incorpore la perspectiva de género en el uso del lenguaje y las imágenes, así como en el contenido de los mensajes y los canales de comunicación. Asimismo, el grupo de trabajo también se ha propuesto promover la participación equilibrada entre trabajadores y trabajadoras en la representación sindical.

Puerta ha recordado que el objetivo general del Plan de Igualdad de la Diputación de Castellón “es difundir y dar visibilidad a la cultura de la igualdad, para lo que debemos de predisponer a toda la corporación para trabajar por este objetivo común”. Así pues, “será fundamental eliminar los obstáculos existentes para la consecución de la igualdad real, por ejemplo, actuando sobre las normas, pero también sobre las estructuras, mentalidades y costumbres”.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com