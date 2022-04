El grupo de música valenciano La Fúmiga ha presentado este viernes en primicia su segundo disco, ‘Fotosíntesi’, en un concierto celebrado en la plaza de toros de València que ha congregado a unas 7.500 personas, tras agotar todas las entradas ofertadas.

VALÈNCIA,El grupo de música valenciano La Fúmiga ha presentado este viernes en primicia su segundo disco, ‘Fotosíntesi’, en un concierto celebrado en la plaza de toros de València que ha congregado a unas 7.500 personas, tras agotar todas las entradas ofertadas.

“Ayer empezó la ‘Fotosíntesi’ en la plaza de toros de València. Nos cogimos fuerte a 7.500 almas que cantaban para celebrar la vida. Sois el regalo que siempre pediremos. Una llavor amb tot per fer (Una semilla con todo para hacer). Gracias. No lo olvidaremos nunca”, ha escrito el grupo en sus perfiles en las redes sociales.

El conjunto musical de Alzira (Valencia) ha compartido cartel con el catalán Oques Grasses, que ha hecho resonar previamente el coso valenciano con su trabajo ‘A tope amb la vida’, otro de los alicientes de esta celebración, en su único concierto en la Comunitat Valenciana. Durante el intermedio, además, el público ha podido disfrutar de una representación de la ‘muixeranga’ del municipio valenciano de Algemesí, que ha despertado el interés y arrancado los aplausos de todos los asistentes.

Las cerca de 7.500 personas que han llenado la plaza de toros han entonado durante toda la velada, de unas tres horas de duración, y que se ha alargado hasta las 00.30 horas, algunas de las canciones más populares que constituyen ya “más que simples temas”, como ‘Cançó de l’aire’, ‘Serem Ocells’ y ‘La gent que estimo’, en el caso de Oques Grasses, y ‘Mediterrània’, ‘Havia de Passar’, ‘Ja no fa mal’, ‘Comèdia dramàtica’ y ‘Hora Blava’, en el caso de La Fúmiga.

El público entregado, de hecho, ya se podía notar horas antes del inicio del concierto en los alrededores de la plaza de Toros, con las largas colas formadas para acceder al interior del recinto.

PÚBLICO EMOCIONADO

El grupo valenciano ha trasladado su energía a las 7.500 personas congregadas en la plaza, algunas de ellas incluso hasta emocionadas, que han acompañado a cada canción con mayor entrega y que no han dudado en reclamar más canciones cuando ha finalizado el espectáculo, tras una cerrada ovación a los componentes de la banda.

Uno de los momentos álgidos de la noche ha llegado de la mano de la canción ‘Mami’, que está dedicada a todas las madres, y que el conjunto encabezado por José Beteta y Artur Martínez ha brindado a sus familiares, que han estado presentes en el concierto.

Además, algunas de las colaboraciones del grupo valenciano han acompañado a los de Alzira encima del escenario de la plaza de toros, como es el caso de Jonatan Penalba, Esther, The Tyets y el cantante del extinto grupo La Gossa Sorda Josep Nadal.

Por el contrario, no pudo asistir la cantante y exconcursante de ‘Operación Triunfo’ Samantha Gilabert, según anunció ella misma días antes en sus redes sociales: “Desgraciadamente no podré estar cantando ‘Ja no fa mal’ con La Fúmiga el viernes en la plaza de toros de València. A veces el trabajo y los horarios no son compatibles. A quemar València guapos”.

El concierto cumplió las expectativas y fue “sinónimo de fiesta asegurada”, con dos grupos con “uno de los mejores directos de la escena actual” que “generan simpatías y adhesiones a partes iguales”, según había destacado la organización en su página web.

La Fúmiga es una banda que reproduce a la escena valenciana el fenómeno ya conocido en otros lugares de llevar las agrupaciones formadas por instrumentos de viento y percusión de la calle al escenario.

Con esta instrumentación, mezcla de la cultura de banda y la alternativa, hacen un espectáculo enérgico y estimulante que ha seducido a miles de personas. Su particular fusión de estilos los ha llevado a actuar en festivales como el Viñarock, Festivern o Feslloch.