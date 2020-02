La Generalitat alarga la agonía de los taxistas con más de una licencia y, en cambio, decide beneficiar a las VTC contratándolas para los desplazamientos de su personal

El President de la Generalitat no ha cumplido su promesa de modificar la Ley del Taxi para mantener las licencias a los taxistas con más de un vehículo como así les aseguró que haría en campaña electoral

La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi denuncia la opresión y el control constante de la Conselleria de Movilidad hacia el sector del taxi y, en cambio, su permisividad y total libertad hacia las VTC incluso contratando sus servicios como vehículos oficiales de políticos y funcionarios

Nota de Prensa, 10 de febrero de 2020 : La Presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, Isabel Segura, denuncia sentirse manipulada por el President de la Generalitat que le prometió en plena campaña electoral modificar la ley para que los taxistas con más de una autorización pudieran mantenerlas y no ha sido así. “Nos ha engañado para que dejáramos de hacer ruido”, asegura. “Ximo Puig creía que mediando en Les Corts para que se aprobase una moratoria compraba nuestro silencio por lo menos durante el primer año de su legislatura, pero no lo va a conseguir”, manifiesta Isabel Segura.

Y es que, el pleno de Les Corts ha aprobado dentro de la Ley de Acompañamiento la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2017 del Taxi de la CV para los taxistas con varias autorizaciones de taxi, con una moratoria que simplemente alarga la agonía de los taxistas un año más, ya que no les permite mantener sus licencias como se les prometió, es decir, serán suspendidas en enero de 2021. Eso sí, “porque les interesa, algunas licencias nos dejan mantenerlas si las adaptamos para personas con capacidad de movilidad reducida y así ellos como Administración poder cumplir con la normativa europea que les exige el 5 % de taxis adaptados, pero ¿a coste cero?, ¿les tendremos que dar las gracias o deberían hacerlo ellos por nuestro esfuerzo?”, indica la Presidenta. “Lamentablemente sin ayudas públicas el taxista ya no puede invertir más para mantener su taxi y adaptarlo, la mayoría estamos tan ahogados pagando aún estas licencias que no podemos económicamente más y las vamos a perder contra nuestra voluntad”, añade Isabel Segura.

¿Qué sentido tiene alargar el sufrimiento de cientos de familias si el final va a ser exactamente el mismo?, ¿piensan que así el sector va a estar calladito un tiempo? No hay derecho a esta manipulación. Pronto o tarde “vamos a perder nuestros puestos de trabajo, nuestras licencias de taxi que compramos legalmente, hipotecándonos para poder dar una mejor calidad de vida a nuestras familias, pagando nuestros impuestos por ellas y que por un capricho político las vamos a perder sí o sí, en contra de lo prometido”, insiste la Presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.

Sin lugar a dudas, la Generalitat tiene una doble vara de medir a la hora de regular a los taxistas y a las VTC:

Según la Generalitat, un taxista no puede tener más de una licencia y, en cambio, una misma empresa puede tener hasta 200 VTC y prácticamente gratis.

La Generalitat obliga a los propietarios de más de una licencia a adaptarlas para poder mantenerlas y, en cambio, las VTC tienen total libertad para acumular sin control.

El sector del taxi tiene obligada la revisión periódica de la ITV de sus vehículos cada año hasta el quinto año y a partir de los cinco años será la revisión cada seis meses y, en cambio, las VTC no tienen que pasar la ITV durante los primeros cuatro años desde su matriculación y a partir de ahí harán una revisión cada dos años…

Para la prestación del servicio de taxi es necesario haber aprobado el exhaustivo examen de capacitación de la Generalitat y, en cambio, para conducir una VTC lo puede hacer cualquiera sin examen únicamente con carnet de conducir.

Para poder conducir, al taxista se le exige presentar un certificado que acredite no tener antecedentes penales y, en cambio, una VTC está abierta a que la conduzca cualquiera…

Mientras el sector del taxi está completamente regulado por la Administración, con horarios, tarifas oficiales y controles policiales continuos; las VTC incumplen diariamente el Real Decreto aprobado por el gobierno valenciano sin que la policía haga nada por solucionarlo, saltándose en muchos casos los 15 minutos de contratación previa de sus servicios o incluso captando diariamente a clientes cerca de paradas de taxi y zonas de gran afluencia de público.

Para Segura: “La permisividad de la Conselleria de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad hacia el sector de los vehículos con conductor hace pensar que puede haber un interés oculto por parte de algunos políticos socialistas en este negocio”, añade, “Más aún ahora cuando han decidido por primera vez abrir a las VTC la prestación del servicio de transporte de larga distancia de su personal. Como dice el dicho: “Las mentiras tienen las piernas muy cortas, y tarde o temprano la verdad las alcanza”.





