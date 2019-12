La gran ‘B’ en Marte

Scott C. Waring, en su blog “ET Data Base”, asegura haber encontrado una extraña estructura en una de las imágenes enviadas por el rover Curiosity de la NASA, en la que se puede apreciar letra B mayúscula en un lateral.

“Mientras buscaba en una foto de Marte, encontré un área accidentada de terreno que parecía haber sido excavada por la minería”, escribe Waring. “Luego encontré una gran estructura a lo largo de una montaña, con otras estructuras cercanas. También estaba la letra B mayúscula en un lateral. La B podría ser una palabra completa en su idioma o un símbolo importante. Esta es una prueba absoluta de que los extraterrestres inteligentes vivieron, prosperaron y murieron en Marte.”

Waring también subió un video a YouTube que detalla su descubrimiento y, como no podía ser de otra manera, se ha viralizado. Por lo que números internautas ofrecieron varias teorías para explicar la extraña estructura en Marte. Algunos dijeron que también parecía un 13, señalando el número de una base subterránea.

Incluso se sugirió que la NASA lleva años no solo enviando sondas y módulos de aterrizaje a Marte, también personas para trabajar en suelo marciano. Aunque como hemos comentado anteriormente, también hay quien está convencido de que la gran letra ‘B’ es una evidencia de que las imágenes de Marte corresponden a la Isla Devon.

Y a esto hay que sumarle a que el color real del cielo marciano es azul en las fotos originales de la NASA en color, e incluso hay nubes blancas. Para los expertos en la materia esto no debería ser posible en Marte. Por no decir que se han hallado todo tipo de animales como un mono, una ardilla, un lagarto, una rata, un conejo, un bisonte y dos gorilas. La verdad es que de ser cierto hay un verdadero zoológico en el planeta rojo.

La humilde solicitud de Waring a Donald Trump

Scott C. Waring no deja de sorprendernos ya que en muchas de sus publicaciones anteriores ha sido muy crítico con la NASA, asegurando que la agencia espacial estadounidense se ha vuelto obsoleta y no es lo suficientemente capaz de desvelar los misterios sobre la existencia de vida extraterrestre.

Hace unos meses, después de descubrir una estructura similar a un fósil en Marte, Waring se atrevió a solicitar a Donald Trump que lo nombrara nuevo jefe de la NASA. El teórico de la conspiración prometió descubrir todos los secretos sobre la vida extraterrestre si tiene la oportunidad de ser jefe de la agencia espacial estadounidense.

Isla Devon, restos de una antigua civilización extraterrestre, bases humanas en suelo marciano… La verdad es que cada vez son mas los que creen que Marte hay mucho más de lo que nos cuentan, y no solo los teóricos de la conspiración, también hay científicos que muestran públicamente sus dudas sobre la información aportada por la NASA.



