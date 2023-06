VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Resumen: La prensa británica ha alertado a sus ciudadanos sobre los «misteriosos tiburones» avistados en las costas españolas durante las últimas semanas. Aunque estos avistamientos han desconcertado a los científicos, expertos en tiburones señalan que pueden ser eventos pasajeros y no indican una amenaza continua. Además, destacan la rareza de la presencia de tiburones azules cerca de la costa y sugieren que factores como la temperatura del agua y la disponibilidad de alimentos podrían explicar su aparición.

Con la llegada del verano, España se prepara para recibir turistas en sus hermosas playas, siendo los británicos uno de los grupos más numerosos. Sin embargo, este año la prensa británica advierte a sus ciudadanos sobre los «misteriosos tiburones» que se han avistado en las costas españolas en las últimas semanas. El periódico The Sun titula su artículo: «Misterio mientras los tiburones rondan en las zonas vacacionales y desconcierta a los científicos tras cuatro avistamientos en una semana».

El periodista británico ha buscado la opinión de Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, para intentar explicar los avistamientos de tiburones en Mallorca, Menorca, Orihuela y la Isla de Arousa. Naylor llama a la calma y señala que estos avistamientos repentinos pueden ser eventos pasajeros que no se repitan en el futuro, aunque reconoce que el fenómeno sigue siendo un misterio para los científicos. Explica que en diferentes partes del mundo se pueden observar oleadas de avistamientos de tiburones en una determinada zona durante un período de tiempo y luego no ocurre nada al año siguiente. Estos picos pueden ocurrir en diferentes lugares, y no significa necesariamente que esas áreas se conviertan en zonas peligrosas y de fácil acceso para los tiburones.

Sin embargo, Naylor destaca la rareza de avistar tiburones azules tan cerca de la costa, como ocurrió en las costas gallegas y en Menorca. Señala que estos tiburones generalmente habitan en aguas abiertas y para avistarlos es necesario adentrarse mar adentro unas 10 millas (16 kilómetros). Sugiere que la presencia de corrientes de agua fría podría estar llevando a los tiburones azules hacia la costa.

En última instancia, el director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida señala que factores como la temperatura del agua y la disponibilidad de alimentos podrían ser determinantes para la presencia de tiburones de dos metros y unos 200 kilos en las costas españolas.

Aunque la presencia de tiburones pueda generar preocupación, es importante recordar que estos eventos son poco frecuentes y los expertos en tiburones enfatizan que no indican una amenaza continua para los bañistas. Los avistamientos inusuales de tiburones cerca de la costa son objeto de estudio por parte