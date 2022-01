17/01/2022

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha presentado la programación de Alicante como puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela, que tendrá lugar el 15 de enero de 2023 desde el Puerto de Alicante y que supondrá “un impulso económico, tecnológico y social para toda la Comunitat Valenciana”, ha asegurado.



Alicante se convierte por quinta vez en sede central y puerto de salida de The Ocean Race, el desafío náutico más extremo y duro de todas las regatas por equipos y el mayor evento deportivo de la Comunitat Valenciana, y que esta edición celebrará su 50 aniversario.



La programación de Alicante puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela se desarrollará del 7 al 15 de enero de 2023 en Alicante, culminando el domingo 15 de enero con el pistoletazo de salida de la regata.



Durante los días previos a la salida, en el Puerto de Alicante se diseñará una Race Village con espacios destinados a las nuevas tecnologías, con proyectos demostrativos, ‘gaming’ y nuevos retos digitales.



La Generalitat Valenciana dotará al espacio Race Village de un completo programa de actividades repleto de acciones innovadoras, tecnológicas y de sostenibilidad, complementadas con contenidos lúdicos y educativos, con el que se pretende llamar a participar a toda la ciudadanía.



También se plantean actividades destinadas a la iniciación de los escolares a los deportes náuticos, consiguiendo con todo ello una mayor apertura de la ciudad a su costa.



Carolina Pascual ha destacado “el interés de la Generalitat por hacer partícipes a todos los sectores locales en el desarrollo de actividades innovadoras, participativas y para todos los públicos, que generen efectos positivos en todos los sectores económicos de la ciudad. Una de las novedades este año es que involucramos a todos los sectores económicos en el evento y la expansión del Race Village hacia la ciudad con el objetivo de amplificar los efectos positivos de este acontecimiento”.



La repercusión que la celebración de The Ocean Race supone para la Comunitat se traduce en un incremento del impacto turístico que conlleva la atracción de visitantes, impacto físico en la utilización de infraestructuras, impacto sociocultural al crear nuevas formas de entretenimiento



Los efectos económicos que genera la celebración del evento “se traducen en generación de empleo, incremento del PIB y de la economía local, desarrollo urbano, turístico, social y deportivo; así como en una contribución por posicionar a Alicante en el marco de los grandes eventos mundiales”, ha señalado Pascual.



La última edición de The Ocean Race, celebrada en Alicante en 2017-18 generó el equivalente a 1.270 puestos de trabajo y contribuyó 68,6 millones de euros al Producto Interior Bruto de la Comunitat.



Además de los datos económicos, con la Ocean Race se promocionan valores como el cuidado del medioambiente, rechazando la utilización de plásticos no reutilizables, la solidaridad y la participación.



La consellera ha hecho hincapié en el “carácter innovador, sostenible y tecnológico de estas acciones y en el compromiso de la Generalitat con la recuperación económica que supone el evento para Alicante”.



También ha destacado que la salida de la Vuelta al Mundo a Vela desde el Puerto de Alicante ha sido declarado por el Consejo de Ministros como “acontecimiento de excepcional interés público”, a petición del president de la Generalitat, Ximo Puig, lo que permitirá que las empresas colaboradoras de The Ocean Race tengan exenciones fiscales, bajo las condiciones que establece el manual de marca que aprueba el consorcio interadministrativo que regula la operativa fiscal del evento.



Race Village de la Generalitat



Desde la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, se pretende dar un mayor impulso a las acciones tecnológicas y de innovación en el Race Village. Del mismo modo, debido a la determinación de las fechas de la salida fijadas por The Ocean Race para el 15 de enero, se plantea que esta estacionalidad hibernal sirva para prolongar la estacionalidad turística de la época navideña y con ello contribuir a apoyar y mejorar todos los sectores económicos de la ciudad en el actual estado de recuperación económica post pandemia.



Por ello se desarrollarán las siguientes actividades principales como eje de las acciones del Race Village a celebrar del 7 al 15 de enero de 2023 en el Puerto de Alicante y la ciudad:



· Diseño de un Race Village con espacios destinados a las nuevas tecnologías, con proyectos demostrativos educativos, gaming y nuevos retos digitales.

· Conjugar acciones en el Race Village con otras acciones en distintos puntos y espacios de la ciudad e incluso otras localidades de la provincia para vertebrar las actividades e involucrar a toda la ciudad en la programación prevista, especialmente con acciones diseñadas para el comercio local, la restauración y hostelería (itinerarios gastronómicos), los espacios deportivos y culturales.

· Punto de información turística y de promoción de lugares de interés de Comunidad Valenciana para los visitantes.

· Ampliación de las actividades formativas y derivadas de distintas actividades náuticas, con el objetivo de abrirse más a nuestra costa mediterránea.

· Lograr una mayor participación de los clubs náuticos y la Federación Valenciana de Vela con actividades complementarias en el evento.

· Actividades para todos los públicos y para todas las edades, en un horario amplio de mañana y tarde que combine una programación plural y atractiva que involucre la participación de sus visitantes.

· Potenciar el programa escolar.

· Potenciar el programa de voluntariado.

· Potenciar y desarrollar un programa de sostenibilidad medioambiental en el Race Village.

· Participación en la celebración de The Ocean Race Summits y cumbres internacionales sobre sostenibilidad e innovación en los meses previos a la salida de la regata.



Sostenibilidad, innovación y gastronomía



Por su parte, el director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Antonio Rodes, ha destacado que los elementos que definirán esta convocatoria serán la sostenibilidad, la innovación, la gastronomía y la activación de la ciudad a través de actividades para todos los públicos. También ha anunciado que ya se ha publicado el primer paquete de licitaciones para crear una estructura operativa de personal especializado en el diseño del evento y sus contenidos.



Las actividades están dirigidas a todo tipo de públicos y edades, tanto en los contenidos del Race Village como en las acciones náuticas.



Antonio Rodes ha recordado que el evento tendrá su continuidad dentro de 4 años, reafirmando el compromiso de la Generalitat Valenciana con uno de los eventos de mayor relevancia internacional y de gran retorno para las ciudades anfitrionas.



Recorrido



The Ocean Race 2022-23 visitará nueve ciudades internacionales durante un periodo de seis meses que recorrerán 32.000 millas náuticas con escalas en Alicante, Cabo Verde, Ciudad del Cabo, Itajaí, Newport, Aarhus, Kiel, La Haya y Génova, siendo la primera vez que la regata empieza y termina en el Mediterráneo. El recorrido hace escala por primera vez en lugares como Cabo Verde, e incluye un fly-by en Kiel (Alemania).



El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius ha destacado que la “la etapa desde Ciudad del Cabo a Itajaí será la más larga y dura en los 50 años de historia de la regata; los equipos se enfrentarán a la Antártida con frío y duras condiciones, en unos 35 días sin parar de navegar”.



Brisius también ha manifestado su plena confianza en que “el comienzo de la quinta salida de The Ocean Race desde Alicante que marcará el 50 aniversario de la regata será todo un éxito ya que trabajamos conjuntamente para todos los ciudadanos de la Comunitat y más allá”.



The Ocean Race también ofrece un programa científico con el fin de contribuir a crear un planeta y unos océanos más saludables; para ello, las tripulaciones toman muestras desde lugares remotos, así como un programa educativo que llega a miles de niños y niñas en 11 lenguas, y cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre el océano.