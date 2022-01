También han escocido las declaraciones del ministro Garzón sobre las macrogranjas y el modelo de ganadería extensiva en la Comunitat Valenciana. Las dos principales asociaciones agrarias valencianas, AVA y la Unió de Llauradors, consideran que el ministro debería rectificar y sobre todo descender a la realidad. Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, explica que el modelo valenciano de granjas de tamaño pequeño o mediano es el mismo por el que apuesta el ministro, pero le pide políticas desde el gobierno de España que les permitan prosperar.

Hoy por hoy esas explotaciones viven gracias a las ayudas europeas de la PAC. Para Peris no tener eso en cuenta es irresponsable porque no se puede defender una realidad por la que, en tu acción diaria de gobierno, no te mojas.

Desde AVA, su responsable de avicultura Francisco Requena, se centra en la referencia a la peor calidad del producto de las granjas grandes. Recuerda que todo lo que se produce aquí se hace cumpliendo la normativa de forma rigurosa. No se puede poner palos en las ruedas criticando la calidad del producto que produces.