· PYMEF , la Asociación de Fundaciones, logra generar desde Zaragoza un movimiento de unión entre 200 fundaciones de toda España

· La fotógrafa internacional, Ana Palacios, colabora con PYMEF para dar voz a las entidades que forman parte de esta asociación.

Con demasiada frecuencia se subestima la importancia que tienen las fundaciones en la creación de una sociedad libre y próspera. Las Fundaciones son elementos vertebradores de la sociedad, que muchas veces desde la sombra empujan cambios de legislación para conseguir una sociedad mejor. No obstante, pese a su esforzada labor no siempre gozan de la promoción necesaria para que las empresas y administraciones se fijen en ellas, por el camino se pierden recursos y no llegan a beneficiarse de las ayudas necesarias para continuar su función como engranaje social.

Es por ello, 200 de estas entidades procedentes de toda España han unido sus fuerzas para hacerse oír y que las empresas se comprometan de una forma mas certera con la Responsabilidad Social Corporativa. Este centenar de fundaciones, son las que constituyen la Asociación PYMEF (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Fundaciones).

El 90% de las grandes empresas españolas ha desarrollado una estrategia de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), no obstante, la gran mayoría de ellas se queda sólo en la parcela interna de las compañías y destinan pocos recursos a colaboraciones externas.

Todo ello además entronca con el hecho de que España es el segundo país de Europa, tras Alemania, con mayor número de fundaciones y pese a todo, éstas sólo reciben un 15% de financiación por parte de las Administraciones.

Una entidad, PYMEF, que ha nacido en Zaragoza para llegar a toda España, a cada empresa, a cada administración local, nacional y europea, con la intención de hacer de altavoz de cada una de las entidades que la integran, ya estén dedicadas a la recuperación de animales, al fomento de la cultura y el deporte, la recuperación de la agricultura, fomentar la vinculación a la tierra o la lucha contra la violencia de género.

PYMEF es la traslación del empuje de un equipo de trabajo multidisciplinar que se ha valido de su experiencia en diferentes ámbitos para acompañar a estas entidades en su recorrido, que en muchos casos apenas acaba de empezar. Las funciones principales se concretan en realizar una labor de acompañamiento, asesoramiento y promoción.

De hecho, PYMEF ha contribuido a la constitución de muchas de ellas, acompañándolas en el proceso jurídico, administrativo y organizativo, pero también en uno muy importante: el de su promoción.

Prueba de ello, es el trabajo de la reconocida fotógrafa y colaboradora de la entidad, Ana Palacios, que ha puesto su lente al servicio de las entidades que forman parte de PYMEF, poniéndolas en el punto de mira para que el mundo las conozca a través de su difusión en destacadas publicaciones de gran tirada nacional e internacional. Un ejemplo es su trabajo para la Fundación El Hogar y la Fundación Santuario Gaia, donde el reportaje del santuario de animales ha tenido una gran repercusión en las prestigiosas revistas de renombre como The Guardian, Blad, la Vanguardia The Affairs (Taiwan) y National Geographic.

En esta línea, también se enmarca el reportaje que está preparando sobre Regeneration Academy, que usa la educación como una herramienta para regenerar la tierra, ofreciendo a los jóvenes conocimientos para poder innovar en los campos aplicando la agricultura regenerativa y la restauración de los ecosistemas. Esta Fundación, es tan sólo una muestra de las numerosas entidades dedicas a la recuperación de la tierra y el respeto por la naturaleza que se sitúan bajo el paraguas de PYMEF.

Durante los últimos años, el llamado Tercer Sector, ha experimentado un gran crecimiento como fiel reflejo de una ciudadanía cada vez más comprometida. Es por ello, que PYMEF aglutina entidades, fundaciones y ONG que centran su actividad en los campos de la salud, educación, asistencia social, investigación científica, emprendimiento, generación de empleo, conservación del patrimonio, promoción de la cultura, protección del medio ambiente y el fomento del deporte.

Entre sus asociados se encuentran fundaciones tan conocidas como Igualdad Animal, Ochotumbao, Museo del Cine, Santuario Gaia, Santuario Vegan, Mujeres felices, Gospa Arts, Soy Mamut, Paisaje, Sociedad de Conciertos de Alicante y Nadine Joyce Músicos por la Salud, La vida es bella, La Armónica de Buñol, Animal Rescue, Fair Play y, European Guitar entre muchas otras.

Una de las particularidades de PYMEF radica en su gran experiencia, lo que provoca que los tiempos en las gestiones se reduzcan sensiblemente para ser una herramienta efectiva de representatividad frente a los organismos públicos. De este modo, se erige como interlocutor con los diferentes protectorados, ofrece formación y se mantiene al día sobre reglamentaciones, ordenanzas, legislación y subvenciones para comunicárselo de manera directa, sencilla y efectiva a sus asociados. Todo ello es posible gracias a un equipo que abarca parcelas como la investigación de mercados, asesoramiento legal y fiscal, relaciones con la Unión Europea, marketing, comunicación, RSC y legal.

Además, los miembros de PYMEF son susceptibles de recibir el “Sello PYMEF”, que certifica el comportamiento íntegro y responsable mediante su análisis, valoración y acreditación por parte de la comisión responsable de este reconocimiento.

PYMEF trabaja de manera trasversal para ofrecer una propuesta de valor a todos sus miembros, no solo para la captación de voluntarios, sino también para recibir apoyo institucional y económico, apuntalando y potenciando la gran labor social que realizan. En un momento en el que las empresas apuestan por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se establecen las bases necesarias para generar relaciones de colaboración siendo PYMEF la entidad que establece los puentes que unen a unos y otros.